Eindexamenleerlingen gaan wel naar school: 'Spannend maar belangrijk'

Het kabinet heeft scholen verplicht om ondanks de lockdown voor enkele groepen kinderen toch lessen op school te verzorgen. Kwetsbare kinderen zijn welkom, praktijklessen op onder meer het vmbo gaan door en de eindexamenkandidaten zijn dus ook welkom.

Directeur vwo Marieke de Rooij van Winkler Prins: 'Ik snap het. Deze lichting heeft vorig jaar veel gemist in hun voorexamenklas qua fysieke lessen. Als ze nu vlak voor hun eindexamen weer fysieke lessen zouden missen dan is dat jammer. Aan de andere kant hebben we ons flink ontwikkeld in het online onderwijs. Het is voor het personeel ook wel heel spannend om hier fysiek aanwezig te zijn.'

Bonden willen het niet meer

Zeker door de opkomst van de Engelse variant van het virus en de geruchten dat deze ook door kinderen wordt verspreid nemen de zorgen toe. Onderwijsbonden roepen het kabinet inmiddels al op om de fysieke lessen voor eindexamenleerlingen niet langer te verplichten.

Het is onwerkbaar, stelt bijvoorbeeld de Algemene Onderwijsbond, omdat er allerlei verschillende onderwijsvormen tegelijk moeten worden gegeven.

Lege klassen met alleen een docent

Dat is ook op Winkler Prins in Veendam goed zichtbaar. Leraren die een eindexamenklas hebben moeten naar school komen om een gewone fysieke les te geven. Maar de lesuren die ze op die dag aan niet-examenklassen geven zijn wel online.

Docent wiskunde Reinoud Bakema staat daardoor in een leeg lokaal voor een laptop les te geven aan havo 2, die thuis zit: 'Hiervoor had ik een havo 5-examenklas. Ik kan niet in die vijf minuutjes snel naar huis om online verder te gaan.'

Het is wel heel spannend, maar ik zie veel liever leerlingen voor mijn neus Lydia Moorlag - docent Engels Winkler Prins

En volle klassen zonder docent zijn er ook

Even verderop zitten de leerlingen juist wel in het lokaal, maar is de leraar thuis. Het zijn eindexamenleerlingen die Engels krijgen van docente Lydia Moorlag, die verkouden thuis zit. Vanuit haar woonkamer geeft ze les aan de leerlingen op school.

De omgekeerde online les. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Om te zorgen dat de leerlingen opletten is er in het lokaal een klassenstudent aanwezig. Dat gaat aardig, al hoopt Moorlag snel weer zelf op school te zijn. 'Het is wel heel spannend, maar ik zie veel liever leerlingen voor mijn neus.'

Ik ben wel gemotiveerder als ik in de klas zit Anna Hindriks - havo 5 Winkler Prins

En de leerlingen? Die vinden het best

Op Winkler Prins locatie Pinkerstraat lopen deze weken 170 leerlingen rond; normaal zijn dat er 770. Anna Hindriks uit havo 5 is blij dat ze welkom is. 'Ik ben wel gemotiveerder als ik in de klas zit.' Volgens klasgenoot Mark Jeuring zijn bepaalde vakken zoals wiskunde online nou eenmaal niet goed te doen en veel leerlingen liepen vorig jaar al achterstanden op. 'Ikzelf niet, maar dat kwam doordat ik al een keer was blijven zitten en alles toch al een keer had gehad.'

Stijn van den Broek herkent het wel bij zichzelf. 'Omdat ik vorig jaar best een beetje een achterstand heb opgebouwd moet ik wel goed mijn best doen om het te halen. Persoonlijk ben ik niet iemand die zichzelf kan motiveren dus ik ben wel blij dat we op school kunnen zitten.'

Geen gevolgen voor scholen die het niet doen

Vooralsnog geldt voor scholen dus een verplichting om eindexamenleerlingen op school les te geven. Docent Reinoud Bakema heeft daar gemende gevoelens over. Hij is niet echt bang voor zijn eigen gezondheid, maar is wel wat bezorgd over het risico voor oudere collega's. 'De docent in mij zegt: mooi! De mens zegt wel eens: is dit wel optimaal? Maar goed, het is niet anders. We voeren maar gewoon uit wat het beleid is.'

Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs laat weten dat op de verplichting twee uitzonderingen mogelijk zijn. De eerste is als er een uitbraak is en de GGD de school dicht wil hebben. De tweede is wanneer scholen het organisatorisch niet rond krijgen, bijvoorbeeld omdat teveel leraren ziek zijn.

Lees ook:

- Schooldirecteur over flexibel examen: 'Er is echt gedacht aan de leerlingen'