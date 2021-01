McDonald's doet eigen onderzoek naar de brand in Stadskanaal

Hamburgerrestaurantketen McDonald's gaat eigen onderzoek doen naar de brand die dinsdagmorgen de vestiging in Stadskanaal in de as legde. Dat zegt woordvoerder Eunice Koekkoek van het hoofdkantoor van McDonald's in Amsterdam.

'Allereerst gaat onze medeleven uit naar de franchisenemer (Andre Berendsen -red) en zijn team in Stadskanaal. Het is een ontzettend trieste zaak dat een jaar zo moet beginnen voor de mensen daar. Wij zijn zelf ook aangedaan', vertelt Koekoek.

Nieuw restaurant

'De brandweer en de politie doen onderzoek doen naar de brand en dat doen wij zelf ook, omdat er allerlei technische en juridische kwesties aan vast hangen.'

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Van brandstichting wordt niet op voorhand uitgegaan. 'Maar wij willen wel de oorzaak weten. Dat doen we ook bij kleine keukenbrandjes om in de toekomst dingen te kunnen voorkomen.'

Over de schade kan Koekkoek nog niets zeggen. 'Wij gaan ons best doen om in Stadskanaal weer een nieuw restaurant op te bouwen. Dat doen we in samenspraak met de franchisenemer. Maar laten we eerst goed kijken wat er nu precies gebeurd is'.

50 tot 75 mensen

Bij de 'Mac' in Stadskanaal werken volgens Koekkoek tussen de 50 en 75 mensen. 'We gaan in overleg wat er met de medewerkers gaat gebeuren. Mogelijk dat een deel bij andere vestigingen van ons in de buurt worden ondergebracht.'

De brandweer is inmiddels klaar met de bluswerkzaamheden en is ook bezig met onderzoek. 'Wij doen dit met oog op preventie. We zoeken naar een oorzaak om de brandveiligheid in de toekomst mogelijk te kunnen verbeteren.'

Naast de McDonald's en de brandweer is ook de technische recherche van de politie aan het speuren naar de oorzaak van de brand.

