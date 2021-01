Oud-stadsdichter van Groningen wordt niet gestraft voor artikel over dood kraker

De oud-stadsdichter van Groningen Bart FM Droog is dinsdag in een smaadzaak ontslagen van rechtsvervolging. Volgens de politierechter in Zwolle mocht hij schrijven over de rol van een vrouw kort na de dood van een kraker in Groningen in 1990.

Droog publiceerde zijn stuk al in 2016 op de site van The Post Online. Hij deed naar eigen zeggen maandenlang onderzoek naar de dood van kraker Marco.

Touw om zijn nek

Die werd in april 1990 met een touw om zijn nek gevonden bij het toen gekraakte Wolters Noordhoff Complex in Groningen. Uit onder meer getuigenverslagen maakte Droog op dat de ex-vriendin van Marco anderekrakers had opgeroepen te zwijgen over de aanwezigheid van een Duitser. Die man zou kort voor de dood van Marco nog met hem hebben gevochten. De vrouw zou zo het onderzoek van de politie gefrustreerd hebben, schreef Droog.

De vrouw deed aangifte van smaad, maar het Openbaar Ministerie ging niet over tot vervolging. De vrouw stapte daarop naar het gerechtshof dat in 2018 bepaalde dat Droog alsnog voor de strafrechter moest verschijnen. Omdat de rechtbank Noord-Nederland zich in 1999 boog over het onderzoek naar de dood van Marco, werd de smaadzaak doorverwezen naar de rechtbank in Zwolle.

Vrouw verzweeg de Duitser

Droog schreef het stuk omdat hij op zoek is naar de waarheid, zei hij de politierechter. Volgens zijn advocaat Paul van Jaarsveld blijkt inderdaad uit de politierapporten dat de vrouw de aanwezigheid van de Duitser bewust had verzwegen. Het artikel gaat niet over de ex-vriendin maar over het feit dat er reden is te veronderstellen dat iemand de kraker vermoord heeft.

De kous af?

Droog schreef het artikel als onderzoeksjournalist. Het maatschappelijk belang is dat duidelijk wordt wat er in 1990 gebeurd is. 'Dat belang mag een journalist nastreven', aldus Van Jaarsveld. De officier van justitie woog na beraad ook af dat het belang van de journalist in deze kwestie zwaarder weegt dan dat van de ex-vriendin van Marco.

De rechter besloot Droog te ontslaan van rechtsvervolging. Droog, die Stadsdichter was tot en met 2005, hoopt dat hiermee de kous af is, zei hij na afloop.

