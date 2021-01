'Vaccin kan zorgen van verpleeghuispersoneel wegnemen'

Personeel in Groningse verpleeghuizen kijkt uit naar volgende week vrijdag. Dan krijgen de eerste medewerkers in MartiniPlaza het coronavaccin toegediend.

Met name de afgelopen drie weken nam het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen snel toe. Door medewerkers te vaccineren moet de druk op de verpleegzorg afnemen.

'We zijn er nog niet'

Directeur Herma Fridrichs van zorgcentrum de Blanckenborg ziet dankzij de vaccinatiedatum 'licht aan het eind van de tunnel'.

'Maar dan wel pas aan het einde van het jaar. De besmettingsgraad in het land zal eerst naar beneden moeten en de immuniteit moet toenemen. Met een vaccinatie ben je er dus nog niet.'

Vaccin ook mentaal belangrijk

Aan versoepelingen kan Fridrichs, ook lid van de werkgroep vaccinaties binnen verpleeghuizen, voorlopig niet denken. Daarvoor is de dreiging van het virus nog te groot, onder meer door de nieuwe Britse variant. Het vaccin kan mentaal wel wat betekenen voor zorgpersoneel.

'We zien de gevolgen van het in quarantaine zijn en wat een besmetting doet met medewerkers. Er is altijd de angst van: neem ik het virus mee het pand in, of van het werk mee naar huis? Je leeft niet zo vrij. We hopen dat het vaccin daar wat in kan veranderen.'

Groningen kan leren van kinderziektes in andere regio's

Elders in het land krijgt zorgpersoneel in verpleeghuizen het vaccin al eerder. De eerste mensen worden woensdag gevaccineerd bij de GGD-priklocaties in Veghel. Vrijdag volgen Rotterdam en Houten en maandag is onder meer Drenthe aan de beurt. Groningen volgt samen met de overige regio's op de 15e.

Die 'uitgesmeerde' planning heeft ermee te maken dat de GGD niet in alle regio's tegelijk kan starten.

'Bij de opstart zijn er altijd kinderziektes, zoals je ook bij de uitrol van de XL-teststraten hebt gezien', zegt woordvoerder Hanneke Mensink. 'Met die locaties liep Groningen voorop en daar hebben andere GGD'en van geprofiteerd. Nu moeten die juist de eerste problemen opvangen zodat de grote groep, waar Groningen onder valt, daar niet tegenaan loopt.'

'Belang bij een goed vaccin'

Voor directeur Fridrichs van de Blanckenborgh vindt het geen tegenvaller dat Groningen niet bij de eerste locaties hoort.

'Ik ben allang blij dat we in elk geval in januari kunnen vaccineren. Het liefst hadden we het vaccin natuurlijk al twee maanden geleden gehad, maar het moet ook veilig zijn. Het hele proces moet zorgvuldig doorlopen worden. Daar hebben onze medewerkers belang bij. Dus we zijn blij dat het er nu aankomt.'

Onder het personeel van de Blanckenborg merkt Fridrichs dat er wel vragen leven over het vaccin. 'Het vaccin is niet getest bij zwangeren. Een aantal jonge medewerkers zou graag weten of het dan wel veilig is om zwanger te zijn of te worden. Met informatie van de overheid proberen we daar zo goed mogelijk antwoord op te geven.'

