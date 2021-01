Hoffman Outdoor Media vangt bot in Emmer reclametwist

Het Groningse bedrijf Hoffman Outdoor Media moet lijdzaam toezien dat Centercom Buitenreclames in Amstelveen toch zijn reclame mag laten hangen in de gemeente Emmen.

Centercom Buitenreclame uit Amstelveen heeft meerdere wisselframes met reclame op netwerkkasten, trafohuisjes en kasten bij stoplichten in de gemeente Emmen.

Hoffman won in 2017 een aanbestedingsprocedure voor buitenreclame in Emmen. Het was Hoffman een doorn in het oog dat het bedrijf uit Amstelveen wisselframes met daarin buitenreclame plaatste aan objecten die toebehoren aan Enexis en KPN. Weliswaar met toestemming van deze bedrijven, maar toch vond Hoffman het niet in de haak en vroeg de gemeente Emmen in te grijpen.

Dwangsom

Emmen vond dat Centercom hier niet de benodigde vergunning voor had en legde het bedrijf eind oktober een dwangsom op van 2500 euro per week als de frames bleven hangen. Centercom stapte naar de rechter. De rechter gaf de gemeente geen gelijk.

Vergunning is niet vereist

De rechtbank oordeelde alleen over de plaatsing van wisselframes. De gemeente liet eerder weten dat het reclamebedrijf ook de reclameverordening niet naleefde, maar dit onderdeel werd niet aan de rechter voorgelegd.

Het plaatsen van een wisselframe op een object, zoals een elektriciteitshuisje, verandert het bestaand bouwwerk. Maar is dit zo ingrijpend, dat hier een omgevingsvergunning voor nodig is? Nee, vond de rechter. Het frame steekt nauwelijks buiten het object uit. De verandering is te minimaal en dan is die vergunning niet vereist.

De gemeente Emmen hoeft daarom niet in te grijpen, vond de rechter.