In camouflagepak in verpleeghuizen: 'Voor de jongere militairen is het confronterend'

Ze oogt vermoeid, maar strijdbaar: adjudant Ingrid Dijkhuis, militair verpleegkundige van de 43-ste Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Ze is één van de militairen die is ingezet om de zorg in Groningse verpleeghuizen op peil te houden.

Ik spreek de adjudant Dijkhuis (49) voor de ingang van verpleeghuis Veldspaat in de Groningse stadswijk Vinkhuizen. Het interview vindt buiten plaats in verband met het besmettingsgevaar en de privacy van de bewoners. De adjudant komt naar buiten in militair tenue: camouflagebroek, dito jas, kistjes aan de voeten een baret op het hoofd.

Personeelstekort

'Ik trof hier een enorm personeelstekort aan toen ik en zeventien collega's hier op oudejaarsdag aan het werk gingen', zegt Dijkhuis. 'Er was een heel hoog ziekteverzuim en te weinig handen aan het bed. Het personeel was erg blij dat we ze kwamen versterken.'

We zijn handen aan het bed, we zijn bezig met de bewoners Adjudant Ingrid Dijkhuis - militair verpleegkundige

De zeventien militairen waar de adjudant het over heeft zijn sinds dinsdag aangevuld met nog eens vier collega's, zodat er nu 21 extra mensen kunnen worden ingezet. Ze werken op de afdeling waar dementerenden worden verzorgd.

'Hoe onze dag eruit ziet? We melden ons hier om kwart voor zeven. We zijn handen aan het bed, we zijn bezig met de bewoners. Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn bezig met het medische en het wassen, de anderen schenken koffie, maken een praatje met de bewoners en doen allerlei andere klusjes. Mijn werkdag is vaak pas om elf uur 's avonds afgelopen.'

Adjudant Ingrid Dijkhuis is één van de militairen die noodhulp biedt in verpleeghuis Veldpsaat (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De 21 militairen werken niet allemaal tegelijk, ze lossen elkaar af. Het hoofdkwartier is het Van der Valk-hotel in Hoogkerk.

Sommige oudere mannen beginnen over hun diensttijd als ze onze uniformen zien, dat is wel leuk Adjudant Ingrid Dijkhuis

Ook al dragen de militairen beschermde kleding, toch is hun militaire kleding duidelijk zichtbaar. Hoe reageren de bewoners daar op? 'Ze kennen ons natuurlijk niet', zegt Dijkhuis. 'Daar heb je er weer één', zeggen ze, iedere keer als we binnenkomen. Sommige oudere mannen beginnen over hun diensttijd als ze onze uniformen zien, dat is wel leuk.'

Nazorg

De adjudant is met haar 49 jaar één van de oudere militairen die in dit verpleeghuis is ingezet. Er lopen ook veel jongeren bij, van 18, 19, 20 jaar. Hoe gaan die om met de situatie? Er zijn tenslotte mensen ziek, sommigen overlijden, de werkdruk is hoog.

'Voor jonge militairen is dit best confronterend, sommige dingen maken ze voor het eerst mee. Als oudere collega's praten wij met ze als er iets gebeurt. Ook 's avonds praten we de dag door. De nazorg is goed geregeld.'

Lees ook:

- Groningse verzorgingstehuizen krijgen steun van Defensie