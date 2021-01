Willem zat 21 jaar geleden in de eerste Big Brother: 'Wij waren trendsetters'

Met de Groningse Nathalie is Big Brother deze week van start gegaan. Maar 21 jaar geleden, in de allereerste versie van het programma, zat óók al een Groninger: Willem Boomsma. 'Wij waren destijds trendsetters', zegt hij.

Uiteraard heeft Willem maandagavond gekeken naar de eerste aflevering van het jongste seizoen van de real life soap. 'Dat was een must', zegt Boomsma, die tegenwoordig een bed & breakfast annex sauna bestiert in Engelbert. 'Je wordt toch van alle kanten benaderd.'

Bij ons was het 21 jaar geleden echt back to basics Willem Boomsma - over zijn avontuur in Big Brother

Het is al weer 21 jaar geleden dat Willem samen met onder anderen Ruud, Bart en Sabine in het allereerste Big Brotherhuis werd opgesloten. 'Wij waren trendsetters. Het is nu natuurlijk heel anders. Hypermodern. De tijd is nu ook heel anders, met multimedia, snapchat en dat soort dingen.'

Zelf brood bakken

Zo was het 21 jaar geleden nog niet, herinnert hij zich. 'Dat was echt back to basics. Zelf brood bakken, je eigen groente verbouwen.'

Hij zou er niet opnieuw instappen, nu, dat niet. 'Nee, dat is allemaal geweest. Het was 21 jaar geleden een fantastisch ervaring. Maar spijt achteraf? Achteraf kijk je een koe in de kont, en dat doe je niet, dus nee. Het was iets positiefs dat ik heb meegemaakt en dat nu in mijn rugzakje zit. het blijft altijd aan je kleven, en dat is niet negatief.'

Het zijn gewoon broers en zussen geworden Willem Boomsma - over de Big Brother-deelnemers van 21 jaar geleden

Met de mensen van toen is er nog steeds contact. 'Wat wij hebben meegemaakt toen was heel intens. Als we elkaar nu weer zien, dan is het meteen weer intens. Het zijn gewoon broers en zussen geworden.'

Opgeblazen verhaal

En het verhaal dat Willem Ruud aan het eind van de show een loer zou hebben gedraaid? 'Een enorm opgeblazen verhaal. Zo heeft Ruud het niet echt gezien, en ik zeer zeker niet.'

Of Willem nog een tip heeft voor Nathalie? 'Doe gewoon je ding. Blijf dicht bij jezelf. Doe geen dingen die je normaal ook niet doet.'

