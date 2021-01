Dwergvinvis ligt te verrotten op het wad: 'De geur is wel een dingetje'

Eind november landde de dwergvinvis op Rottumerplaat. Natuurbeschermers lieten het kadaver van Godfried, zoals het dier werd gedoopt, er liggen, om te onderzoeken wat er gebeurt als het vergaat. Dit kan bijna alleen op Rottumerplaat: een onbewoond eiland waar geen dieren komen.

Het dier werd met een tractor verder het eiland opgesleept, zodat het kadaver bij hoog water niet weer in zee zou spoelen, weet Omrop Fryslân.

Big Brother op Rottumerplaat

Wetenschappers houden het kadaver in de gaten met camera's. Fotocamera's, want er is geen permanente videoverbinding. Een keer per maand kunnen ze de videokaarten met bewegende beelden ophalen. 'De geur is wel een ding.' Rattenvissen stinken namelijk. En in het geval van vinvis is dit niet anders.

De dwergvinvis in de duinen, eind november (Foto: Rijkswaterstaat)

Volgens Kooistra was het eerste dier dat opmerkte dat er een dwergvinvis op het eiland lag een adelaar. Dat was vlak voor Kerstmis. 'Vroeger dachten we dat beesten een dood dier na een dag of vijf wel zouden opmerken', zegt hij.

Het rottingsproces duurt lang

Het rottingsproces duurt langer dan aanvankelijk werd gedacht, zegt Kooistra. Er zijn op foto's inmiddels zwarte vlekjes te zien. 'Het begin is er, maar we dachten dat het sneller zou gaan.'

Dat het verloop anders is dan vooraf gedacht, is al een overwinning op zich, zegt Kooistra. 'We hebben ons laten verrassen.'

Lees ook:

- Dode walvis aangespoeld op Rottumerplaat: hij heet Godfried