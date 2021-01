Harma Boer is 10 jaar weervrouw op RTV Noord

Ze kan zichzelf die eerste dag nog goed herinneren. 'Waar is die tien jaar gebleven?', blikt de weervrouw terug. Boer kwam op televisie als vervanger voor Derk Bosscher en Jaap Nienhuis.

Vereniging voor Weerkunde

Al ver voor ze het weer op televisie presenteerde had ze al interesse in het weer. 'Ik was lid van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie, daarnaast zat mijn pa in de tuinbouw en die had daarom verstand van het weer. Ik had er dus wel interesse in.'

Als de weersvoorspelling niet klopt, dan ligt dat aan de modellen Harma Boer - weervrouw

Ze weet nog precies hoe het allemaal begon voor haar. 'Ik vond in de beginperiode allemaal satellietbeelden op internet en kwam in gesprek met Bertus Visscher uit Zuidbroek. Hij bracht beelden vanuit de provincie naar Piet Paulusma. Zo kwam ik bij Piet terecht en de rest is geschiedenis.'

Dat ze het niet altijd bij het rechte eind heeft kan ze zelf niets aan doen. 'Ik bekijk altijd de weermodellen en soms staat er een zonnetje. Dan kijk ik naar de lucht en denk ik: Ja, dat zou kunnen. Maar dan blijkt later de mist dikker en de zonkracht niet hard genoeg en dan blijft het bewolkt.'

Ze legt dus niet de schuld bij zichzelf. 'Nee, als het niet klopt zitten de verwachtingsmodellen uit Duitsland verkeerd.'

Extreem weer

Er zijn nog wel weerdagen die ze zich kan herinneren. 'Ik kan me nog herinneren, het was 2016 of 2017: we hadden een hele slechte zomer gehad en ineens eind augustus begin september kregen we nog een hittegolf. Dat verwacht je niet meer.'

Als weervrouw zijnde houdt ze zelf het meest van extreem weer: 'Beetje onweer of storm. Extreem weer, dat vind ik prachtig!'

Elke dag na Noord Vandaag

