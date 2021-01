Schrijfster helpt in verzorgingshuis: ‘Lichamelijk doodop, geestelijk vol energie’

Haveman werd afgelopen maanden steeds meer getroffen door de berichten over de nood in de verzorgingshuizen, het grote personeelstekort en de hoge werkdruk. Haar eigen observaties, bij werkzaamheden voor het UMCG en de Ommelander Ziekenhuis Groep, sloten daarbij aan.

Omdat zij toch een sabbatical had genomen, besloot ze spontaan haar hulp aan te bieden: ‘Ik had ineens tijd en toen nam ik de intuïtieve beslissing om een steentje bij te dragen. In de eerste plaats om óók wat te doen, maar daarnaast omdat het voor mij een groot avontuur is. Het is een wereld die ik totaal niet ken en ik hou ervan om die te ontdekken.’

Koffie schenken

Ze gaf zich op via een formulier van de Hanzehogeschool, dat eigenlijk bedoeld was om studenten tijdelijk in de zorg te laten werken: ‘Ik heb ingevuld dat ik wel koffie wilde schenken, broodjes smeren en met mensen praten. Mijn aanmelding kwam terecht op extrahandenvoordezorg.nl en ik werd al snel gebeld.

Beduusd

Wat ze aantrof in het verzorgingshuis kwam overeen met wat ze al gelezen had, maar het was tóch nog confronterend voor Haveman: ‘Ik ben er beduusd van. Bij lettertjes op papier krijg je nog geen concreet beeld. Als je ineens een grote rode sticker ziet op een appartement met ‘Stop, niet naar binnengaan’, en er alleen verzorgers met extra bescherming in mogen, krijg je dat wél.’

Angstige tijd

Sinds maandag heeft ze ‘s ochtends koffie en thee rondgebracht op de kamers, omdat het restaurant nu eenmaal gesloten is, broodjes gesmeerd, pakketjes heen en weer gebracht een gedenktafeltje ingericht voor een overleden bewoner en veel met de bewoners gekletst over vroeger en over deze angstige tijd: ‘Voor de bewoners is veel weggevallen. Ze zijn angstig, want ze horen van hun medebewoners dat dat hun buurman in quarantaine is, dan een andere weer besmet, dan weer een overleden… Ze zitten op hun kamer, ze hebben geen dagbesteding, ze zitten heel erg alleen. Zelfs hun uitzicht op straat is verstild, want er loopt bijna niemand meer.’

Collega’s

Ook haar kersverse collega’s maken grote indruk op Haveman. ‘Ze zijn wendbaar, want door COVID moeten ze vaak heel andere taken uitvoeren dan normaal en vooral veel harder werken. Mijn grootste ontdekking is de liefde van de mensen die hier werken voor de mensen die er wonen, een liefde die wordt bemoeilijkt omdat mensen een mondkapje moeten dragen en afstand moeten houden. Dat ligt niet in hun aard.’

Vaccinatie

Ze ziet dat de mensen om haar heen doordrongen zijn van de urgentie van de vaccinatiecampagne die woensdag begint: ‘Als je hier een paar dagen hebt rondgelopen, besef je hoe nodig dit is. Mijn collega’s hier zijn zo blij dat die vaccinatie eindelijk begint!’

Energie

Haveman hoopt het werk nog een poos vol te houden: ‘Ik ben hier net twee dagen, maar ik weet nu al welke mevrouw een boterham met jam en zonder korstjes wil. Dan is het een beetje jammer als er straks weer iemand anders die moet smeren. En natuurlijk, ik vind het spannend, je werkt op een afdeling waar je makkelijk corona kunt oplopen. Ik draag handschoentjes, ik verwissel regelmatig mijn mondmasker, ik hou afstand en was heel vaak mijn handen, maar het blijft spannend. Het is fysiek ook zwaar. Ik heb vroeger wel in de horeca gewerkt maar als kantoorvrouw zit ik toch vooral op mijn kont. Nu weer de hele dag op mijn benen staan is lichamelijk een hele belasting, maar ik krijg er geestelijk enorm veel energie van.’