Eerste doses Pfizer-vaccin zijn aangekomen bij UMCG in Stad

De eerste doses van het Pfizer-vaccin zijn aangekomen bij het Groninger ziekenhuis.

Het busje waarin het vaccin vervoerd werd (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Je weet nooit precies wat voor reacties er komen op het transport van een vaccin Jos Kosterink van de UMCG-apotheek over de inzet van beveiligers

Transport van vaccin is goed beveiligd

Bij de apotheek, vlak bij de ingang van het UMCG, staat politie. ‘Die beveiliging is landelijk geregeld’, zegt Jos Kosterink van de ziekenhuisapotheek. ‘Je weet nooit precies wat voor reacties er komen op het transport van een vaccin. We hebben in het voorjaar ook problemen gehad bij andere geneesmiddelen; daar werd toch op geaasd.’

Ondanks dat er dagelijks grote hoeveelheden medicatie aankomen bij het ziekenhuis, veroorzaakt de komst van dit vaccin een moment van opwinding. ‘Dit is een vaccin waar iedereen op zit te wachten’, verklaart Kosterink.

Geen grote doos, maar een treetje

Je verwacht misschien dat uit het busje enorme dozen komen, maar het blijkt te gaan om een treetje van vijftien bij vijftien centimeter. ‘Toch zitten er doses in voor duizend medewerkers of patiënten’, zegt Kosterink.

Het aangekomen vaccin is niet alleen voor het UMCG; het gaat ook naar andere ziekenhuizen in Noord-Nederland. En het transport naar die ziekenhuizen moet snel.

Normaal moet dit vaccin bewaard worden bij -80 graden, maar wij hebben het op koelkasttemperatuur aangeleverd gekregen Jos Kosterink van de UMCG-apotheek

Het vaccin is ontdooid, dus snel handelen is noodzakelijk

Kosterink: ‘Normaal moet dit vaccin bewaard worden bij -80 graden, maar wij hebben het op koelkasttemperatuur aangeleverd gekregen. Dat betekent dat we snel moeten handelen. We maken nu pakketjes en de eerste daarvan worden in de loop van de ochtend vervoerd naar Assen en daarna naar Leeuwarden. Vanaf donderdag rijden we ook naar de andere noordelijke ziekenhuizen.’

De eerste prik wordt vanmiddag gezet

De eerste medewerkers van het UMCG worden woensdagmiddag gevaccineerd. ‘Het is landelijk bepaald wie dat zijn’, zegt Kosterink. ‘Het acute zorgpersoneel is als eerste aan de beurt. Dat zijn de mensen die in direct contact komen met patiënten op de ic en op de centrale spoedopvang en het ambulancepersoneel.’

