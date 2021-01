Theater hoopt in september weer 'volledig los te kunnen'

Directeur Jos Kraan van theater vanBeresteyn in Veendam werpt soms een blik in de lege theaterzaal. 'Maar niet te vaak, daar word ik melancholisch van.' Hij gaat ervan uit dat het winterseizoen als verloren kan worden beschouwd.

Zeker nu premier Rutte dinsdag zei dat de kans op versoepeling van de maatregelen over twee weken nihil is. De theaters drukken de overheid op het hart om Nederland zo snel mogelijk te vaccineren

'Ik zou het liefst willen dat theaterpubliek als eerste gevaccineerd wordt, maar iedereen snapt dat dat niet gebeurt', zegt Kraan. 'Zelf denken we daar iets anders over, maar we worden niet gezien als noodzakelijk. Ik verwacht dat alles er tot april, mei sowieso uitligt.'

Livestreams om het publiek te bedienen

'Stiekem houden we aan dat half september weer volledig los kunnen. Maar zodra er nu ook maar weer iets mag, doen we dat. De komende weken gaan we een paar livestreams doen. Dus zonder publiek, maar wel om ze iets te kunnen bieden.'

Programmeur is 'kampioen puzzelaar'

Hoewel er geen voorstellingen zijn, ligt het werk niet stil. 'We zijn continu bezig met het annuleren van voorstellingen, verschuiven of doorboeken naar volgend seizoen. Het is een enorme puzzel. Onze programmeur is een kampioen puzzelaar geworden. Veel voorstellingen worden doorgeschoven, maar de wat grotere producties gaan eruit. Vaak hebben die artiesten al andere afspraken staan voor nieuwe producties. Jammer, maar het is niet anders.'

'Er komt geen cent binnen'

Overheidssteun is bittere noodzaak, stelt Kraan. 'Ik ben toevallig even op kantoor, maar ik zit in een leeg gebouw. Dat kost elke dag geld. Mensen moeten betaald worden, de verwarming moet draaien. En er komt geen cent binnen.'

Lees ook:

- Eerste doses Pfizer-vaccin zijn aangekomen bij UMCG in Stad

- Het laatste nieuws in ons coronablog