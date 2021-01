Harense sportverenigingen mogelijk duurder uit, contributie schiet omhoog

De tarieven in de voormalige gemeente Haren zijn nu nog lager dan in de oude gemeenten Groningen en Ten Boer, waarmee Haren gefuseerd is. Omdat de gemeenten samen zijn gegaan moeten in de hele gemeente dezelfde tarieven gaan gelden.

'Haren nu nog goedkoop uit'

Uit onderzoek blijkt dat de oude gemeente Groningen vergeleken met andere gemeenten gemiddelde tarieven hanteert. De oude gemeente Haren vraagt juist lage vergoedingen voor de huur van bijvoorbeeld voetbalvelden. Ook vergeleken met dorpen in de rest van de provincie Groningen steekt de huur van de velden in Haren nu nog laag af.

Aan die situatie komt vanaf augustus 2021 een eind, als het aan wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) ligt. Zij presenteert woensdag haar plannen, die nog wel door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd.

In die plannen gaat een grote voetbalvereniging in Haren ruim 11.000 euro meer betalen, en een middelgrote voetbalvereniging bijna 3.000 euro extra. Een even grote voetbalvereniging in Ten Boer is overigens ook fors duurder uit: daar komt er ruim 3.700 euro bij op.

15 tot 113 euro extra contributie

Mochten de verenigingen de extra huur volledig doorberekenen aan hun leden, dan kunnen sporters een hogere contributie verwachten. Afhankelijk van welk scenario er wordt gekozen zijn leden van een voetbalvereniging in Haren mogelijk zo'n 15 euro per jaar extra kwijt, en leden van een kleine voetbalclub in Ten Boer zelfs 40 euro.

Binnensporters, zoals leden van een badminton- of volleybalvereniging, mogen ook meer aftikken. Op jaarbasis zijn die respectievelijk mogelijk 44 of 68 euro extra kwijt. Leden van een karatevereniging in Haren moeten door een verdubbeling van de huur naar schatting 113 euro meer betalen.



Stap voor stap

De gemeente erkent dat de effecten van de plannen het grootst zijn voor verenigingen in Haren en Ten Boer: voor verengingen in de oude gemeente Groningen verandert namelijk nagenoeg niets. Er is daarom een 'ingroeiregeling' van vijf jaar voorgesteld: verenigingen betalen ieder jaar 20 procent meer, waardoor ze in 2026 pas het volledige nieuwe tarief gaan betalen.

De komende tijd vergadert de gemeenteraad over de sporttarieven. Volgens de huidige planning beslist de raad op 31 maart of de plannen doorgaan.

