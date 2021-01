Nieuwe poging voor verhuizing Peerd: 'Hij moet naar de Grote Markt'

Het is niet voor het eerst dat de lokale partij pleit voor zo'n verhuizing. Ruim twee jaar geleden werd het voorstel ook al gedaan. Toen werd het plan niet ingediend omdat toenmalig wethouder Joost van Keulen (VVD) het verstandiger vond om de verhuizing te bespreken tijdens het debat over de aanpak van het stationsgebied.

Debat

Die discussie heeft zich in de ogen van 100%-politicus Detleff Mellies niet voorgedaan en daarom wil hij nu doorpakken. Mellies vindt het nu het ideale moment om de verplaatsing ter discussie te stellen omdat woensdagmiddag wordt gedebatteerd over de aanpak van de Grote Markt. In de loop van volgend jaar wordt 'de huiskamer van Groningen' flink aangepakt.

100% Groningen pleitte in 2018 al voor een andere plek:

'Het kloppend hart'

Mellies: 'We gaan het nu specifiek hebben over de inrichting van de Grote Markt en daarom willen we dus nu over de verplaatsing praten. We zijn bang dat het anders te laat is omdat het plein dan al vol staat.'

De partij liet bij de eerdere poging in het midden waar het beeld precies moet staan. 'We hadden het destijds over een plek in de binnenstad, maar we vinden nu dat het Peerd echt op de Grote Markt moet komen. Dat is namelijk het kloppend hart van de stad, iedereen komt daar langs. Andere steden hebben ook mooie pleinen met in het midden een standbeeld. Daaromheen kan je zitplaatsen maken en veel groen plaatsen, we denken dat het een heel mooi uitzicht oplevert.'

Vismarkt

Het Peerd van Ome Loeks was in de jaren 80 niet welkom in het centrum van de stad. Het beeld is in 1959 gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. Het toenmalige stadsbestuur wilde het witte beeld een plek geven op de Vismarkt. Dat stuitte op bezwaren van kermisexploitanten en markthandelaren. De gemeente zwichtte voor hun argumenten en besloot een plek in te ruimen voor het Hoofdstation. Toen kwam echter de NS om de hoek kijken. De spoorvervoerder wilde dat het paard met het hoofd naar de ingang van het station kwam te staan, anders zouden reizigers het dier in de kont kijken.

Manneke Pis

100% noemde de keuze voor het Hoofdstation eerder al een 'historische blunder'. Door een verhuizing af te dwingen hopen ze de 'blunder' recht te zetten. In hun ogen heeft het beeld meer marketingwaarde in het centrum van de stad dan op de huidige locatie het geval is. De lokale partij hoop dat het Peerd in de toekomst net zo'n grote waarde krijgt voor Groningen als Manneke Pis heeft voor Brussel.

Toestemming

De verhuizing is nog lang niet in kannen en kruiken. Een meerderheid van de gemeenteraad van Groningen moet ook achter de verhuizing staan, maar daarnaast is ook toestemming nodig van de Stichting Peerd van Ome Loeks. De stichting liet bij de eerdere poging al weten dat ze positief tegenover een verplaatsing van het beeld staat.

