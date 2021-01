Edwin Jongedijk brengt eerste live-album uit

Het was in de dagen dat je nog met zijn dertigen naar een concert kon gaan, nog voor de huidige lockdown. In een klein zaaltje in het Drentse Anderen nam singer/songwriter Edwin Jongedijk zijn eerste live-album op: Nijend24.

Drie solo-albums bracht de in Gieten wonende Jongedijk uit sinds 2011. Alle drie opgenomen met band in een studio. Omdat het geluid van die studioplaten nogal verschilt met dat van solo live-optredens droomde de Groninger troubadour al langer van een live-album. ‘Ik treed meestal solo op en dan krijg ik vaak de vraag of ik een cd heb met dat soort opnames.’ Met de eind december verschenen Nijend24 is die er nu.

'Puur, met niet te veel fratsen'

Op de nieuwe cd staan veertien van Jongedijks mooiste Groningstalige liedjes, inclusief twee nieuwe. Met alleen zijn stem en zijn gitaar is Nijend24 een intieme plaat geworden. ‘Dat is ook de sfeer van mijn solo-optredens,’ vertelt Jongedijk. ‘Voor dit album heb ik in oktober twee optredens gegeven voor dertig man. Het was heel sfeervol en ik denk dat je dat ook terug kunt horen. Het is heel puur, met niet te veel fratsen.’

'Best spannend'

Kan in een studio oeverloos aan elk nummer gesleuteld worden, live moet het in een keer goed. ‘Dat was best spannend en ik was ook wel nerveus in het begin’, legt Jongedijk uit. ‘Ik had de liedjes goed doorgenomen want je wilt geen cd waarop je dan hoort dat het niet helemaal goed is. Bij een paar liedjes voelde het bij de opnames niet helemaal goed. Die heb ik opnieuw gedaan.’

'Zoals ik het ooit heb geschreven'

Behalve een aantal van de grootste hits van Jongedijk, waaronder twee van de Troebadoers, staan er ook een paar minder bekende op. Zoals Nait zoas t was van het album Mörn is t weer licht uit 2013. ‘Op dat album speel ik het met band en zit er een enorme opbouw in, een stevig rocknummer. Het is nu meer zoals ik het ooit heb geschreven. Dat verschil wilde ik graag laten horen.’

Nijend24 van Edwin Jongedijk is uitgegeven door het gelijknamige muziekpodium in Anderen. Eerder verscheen onder dezelfde noemer al een live-album van de Drentse zanger Jason Staal. Een album van Tim Knol staat op stapel.

