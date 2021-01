Een studieschuld van 30.000 euro in twee jaar aflossen? Maaike deed het

Natuurlijk moest ze zich het een en ander ontzeggen. Maar ach, twee jaar lang geen nieuwe kleding kopen, niet uit eten en geen vakantietripjes, het is te doen. En de opoffering heeft haar uiteindelijk veel meer opgeleverd dan het haar heeft gekost. Allereerst is ze natuurlijk van die zeurende last van haar studieschuld bevrijd. ‘Maar ik was ook veel tevredener.’

In de laatste week van 2020 was het zover. Maaike (39) had de volledige 31.577 euro en 67 cent studieschuld tot op de laatste stuiver afbetaald aan DUO.

Kop in het zand

Het voelde daarna een beetje alsof ze in een zwart gat belandde, zegt ze. ‘Het is echt fijn om zo gefocust te zijn op één doel. Dat ga ik serieus wel missen. Het voelt gek en het is een beetje wennen, maar het is natuurlijk veel fijner om geen studieschuld te hebben.’

Nu kan ze tenminste stappen zetten in haar leven die ze met die schuld niet kon. Een huis kopen bijvoorbeeld.

Eenmaal dertig begon met elk jaar dat erbij kwam ook mijn stress te groeien Maaike Borst

Jarenlang had ze er eigenlijk niet naar omgekeken, de kop in het zand gestoken en er lekker op los geleefd. Rood staan betekende niet dat er geen geld meer werd uitgegeven. Er was dan altijd nog de creditcard. Als journalist bij het Dagblad van het Noorden had Maaike een prima salaris dus dat nieuwe paar schoenen kwam er gewoon wanneer ze maar leuk genoeg waren. Net als die nieuwe jas of dat stedentripje.

Rem op plannen

Totdat het besef groeide dat zo’n schuld - die oorspronkelijk ruim een halve ton was - meer is dan een paar rode getallen op een formulier. Het zette eigenlijk gewoon een rem op wat ze in de rest van haar leven nog wilde: wat opbouwen voor zichzelf.

Ze voelde de stress erover toenemen. Zeker toen ze eenmaal uitrekende dat ze met het automatische aflosschema tegen de vijftig zou zijn wanneer het schuldbedrag nul zou zijn. Dan pas beginnen met opbouwen? Ja hallo? Het hele idee joeg haar steeds meer schrik aan.

De studieschuld werd een last?

‘Hoe ouder ik werd hoe meer ik ervan baalde omdat het me steeds duidelijker werd dat ik niks aan het opbouwen was. Ik woon in een duur vrije sector huurappartement, wat niet ideaal is. Maar je koopt niet zomaar een huis met een studieschuld.’

‘Wanneer je student bent vind je het niet erg dat je niks opbouwt. Toen ik als eind twintiger ging werken dacht ik ook dat het allemaal wel goed zou komen. Maar eenmaal dertig begon met elk jaar dat erbij kwam ook mijn stress te groeien. ‘Allemachtig, ik wil ook nog dingen’, dacht ik. Ik wilde dat dus anders aanpakken.’

Ik ben de afgelopen twee jaar zoveel meer tevreden geweest dan daarvoor Maaike Borst

Dat vroeg om een goed plan?

‘Ik ben heel simpel begonnen door alle vaste lasten op een rij te zetten. Daar heb ik alle luxe vanaf gehaald. Kleding op nul euro, uitgaan op nul, net als reizen en de supermarkt veel lager. Met mijn netto inkomen van ongeveer 2.750 per maand leverde dat een bedrag van 1000 euro op dat ik voor aflossing kon gebruiken.'

'Met de dertiende maand en het vakantiegeld erbij gerekend kwam ik uit op twee jaar en twee maanden waarin ik het hele bedrag zou kunnen aflossen. Ik dacht vooraf dat het misschien in een jaar of vijf, misschien drie, zou lukken. Maar het drong door dat het stukken sneller kon. Twee jaar! Dat is extreem. De beslissing was toen snel gemaakt.’

En vanaf dat moment was het op een houtje bijten?

‘Ik heb al twee jaar geen kleding gekocht, de laatst keer naar de kapper was in augustus. De enige vakantie was een weekje met mijn ouders in een huisje dat zij hadden gehuurd. De auto ging kapot, die heb ik niet vervangen en de keren uit eten zijn op de vingers van één hand te tellen.’

Gezellig.

‘Ik ben de afgelopen twee jaar zoveel meer tevreden geweest dan daarvoor. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik kreeg een enorme waardering voor alles wat ik al bezat. Ik voelde dat dat eigenlijk al heel veel is en ook meer dan genoeg. Wanneer je prima schoenen hebt die lekker lopen en niet kapot zijn, dan is dat ook fijn.’

Het gaf je echt een goed gevoel?

‘Ik had veel meer rust. Ik was gewoon tevreden en dat is een heel lekker gevoel. Steeds maar weer nieuwe dingen willen is een enorme valkuil.’

‘Daar kwam bij dat ik bewuster werd van klimaat en duurzaamheid. Daar ging het me helemaal niet om, maar ik merkte dat het veel beter voelde wanneer ik een beetje zuinig was en niet de hele tijd nieuwe dingen kocht.’

Je zult ook lastige momenten hebben gehad, nooit willen opgeven?

‘Er was best veel druk van buitenaf. Mensen die zeggen dat aflossen niet zo snel hoeft of dat je geld moet gaan beleggen. Dat bracht me heus wel aan het twijfelen. Maar ik had het gut-feeling dat wat ik deed goed was en ondertussen werd ik er blij van.’

‘Wel ben ik daarom mijn blog fuckdiestudieschuld.nl begonnen. Ik merkte dat ik het mensen wilde uitleggen, want zo fanatiek aflossen is ongebruikelijk. Ik bedacht dat er vast meer mensen zijn die zich zorgen maken over hun schulden. Ik kreeg er veel reacties op. Mensen reageerden opgelucht omdat ze erover konden spreken. Dat maakte het voor mij gemakkelijker om vol te houden.'

Ik ben mezelf nog wat aan het heruitvinden Maaike Borst

Jij was in de gelukkige omstandigheid dat je een goed salaris had en dus kon aflossen. Veel mensen met schulden hebben dat niet en zitten dus klem. Wat is je advies aan hen?

‘Daar heb ik geen goed antwoord op. Als je al heel zuinig leeft en je houdt niks over, dan is dat heel rot. Schulden kunnen heel zwaar zijn. Maar veel mensen denken dat ze pas kunnen aflossen wanneer ze meer verdienen. Dat klopt dus niet. Voor mij was mijn salaris niet het belangrijkst, maar de focus die ik had op aflossen.’

Wat zijn je plannen nu?

‘Mijn baan bij de krant heb ik in augustus opgezegd en ik ben nu zelfstandig ondernemer. De afgelopen maand heb ik iets meer dan 2.000 omgezet, verdiend met aflostrainingen. Ik word er nog niet superrijk van, maar kan er wel de huur van betalen. Ik ben mezelf nog wat aan het heruitvinden. Het is spannend en ik weet nog niet waar ik uitkom.’

Ook een huis kopen komt nu bij Maaike en haar zoontje Joren (1,5) in beeld. Met een hypotheek voor max 15 jaar, die ze dan in 10 jaar wil aflossen. ‘Heb ik weer een doel.’