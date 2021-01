Stad bouwde vorig jaar recordaantal woningen, maar wel minder dan verwacht

In de gemeente Groningen zijn afgelopen jaar 1900 nieuwe woningen opgeleverd, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. Hij spreekt van goed nieuws en een record, al is zijn verwachting om bijna 2500 woningen te bouwen niet gehaald.

Die verwachting sprak Van der Schaaf (PvdA) eind januari 2020 uit. 'Het is nou eenmaal zo dat er soms vertraging optreedt bij nieuwbouw. Daarom is het toen genoemde aantal niet gehaald', verklaart hij.

Ook woningen gesloopt

Het aantal van 1900 woningen dat is opgeleverd, betekent niet dat het aantal woningen in Groningen ook met 1900 is gestegen, geeft Van der Schaaf toe. 'Het is geen netto-aantal. Er zijn ook enkele honderden woningen afgegaan, bijvoorbeeld omdat die gesloopt zijn.'

Toch groeit het aantal woningen in Stad wel en dat is volgens de wethouder goed nieuws. 'We hebben de woningen heel hard nodig, want er is een groot tekort in Groningen.'

Voor 2021 staan 2.800 woningen op de planning

Voor komend jaar staan 2.800 woningen op de planning. Ook dat aantal gaat waarschijnlijk niet gehaald worden, omdat er nou eenmaal altijd wel ergens sprake is van vertraging, weet de wethouder.

'Je weet dat een deel van deze woningen later dan de jaarwisseling opgeleverd worden. We gaan ons best doen om zo dicht mogelijk bij die 2.800 in de buurt te komen. Ik weet het niet zeker, maar ik verwacht dat we in 2021 het record van dit jaar gaan breken', besluit Van der Schaaf.

