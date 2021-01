Student uit Grootegast rapt over een jaar lang corona

Op de eerste dag dat er wordt gevaccineerd tegen corona komt Mark van Assen uit Grootegast met een rap over het virus dat ons al bijna een jaar in zijn greep houdt.

De 22-jarige student van het Alfa-college in de stad wil onderwijsassistent worden. Het schrijven van de rap is een examenopdracht waar Van Assen een mooi cijfer mee hoopt te scoren.

De rap is een tijdlijn over de coronacrisis

'Er is het afgelopen jaar zoveel gebeurd, dat je dat misschien al weer vergeten bent. Om dat toch een beetje in herinnering te roepen, is mijn rap een tijdlijn over de coranacrisis. Het nummer begint met wat er in China gebeurde en eindigt aan het eind van 2020', zegt Van Assen.

'Omgang met kinderen vraagt creativiteit'

Voor zijn opleiding kreeg de student de opdracht iets creatiefs te bedenken en te maken. Van Assen: 'Ik hou van rappen en toen ik om me heen hoorde dat mensen al weer veel vergeten zijn, was het idee snel geboren. Ik heb internet afgestruind en alle gebeurtenissen op een rijtje gezet en daar heb ik vervolgens een tekst van gemaakt. Omgang met kinderen vraagt creativiteit en dat moesten we met deze opdracht laten zien. Ik hoop dat dat is gelukt en dat ik er een mooi cijfer voor krijg.'

De tekst van de rap eindigt in december 2020. Van Assen: 'Wat in 2021 komt weten we niet, maar als we het samen doen dan houden we het vol. Daar ben ik van overtuigd.'