Sharon (18) pakt prijs in schoonheidswedstrijd en wil beste ter wereld worden

Ze werd tijdens de uitverkiezing derde in de categorie LashLiftMaster, oftewel wimpers liften. Een techniek waar nogal wat bij komt kijken. 'Dat houdt in dat je wimpers meer volume geeft, zonder dat er iets op wordt geplakt. Dus helemaal op een natuurlijke wijze, zonder extensions. Vrouwen hoeven na die behandeling zes tot acht weken geen mascara op.'

Oefenen op moeder

Ondanks dat Hempen in coronatijd geen behandelingen uit mag voeren, ging de schoonheidswedstrijd van schoonheidsmerk BrandLashes onverminderd door. Deelnemers moesten online inschakelen en foto's insturen van het eindresultaat. 'Ik gebruikte mijn moeder, dat was ondanks alle coronaregels toegestaan.'

De ogen van Sharons moeder voor (links) en na (rechts) de behandeling (Foto: Sharon Hempen/Beeldbewerking RTV Noord)

'Eerst wordt er een siliconenpad op het ooglid geplakt', vertelt Hempen over haar werkwijze. 'Daarna worden wimpers stuk voor stuk op de pad geplakt met een lotion. Dat is een soort permanent, zo ruikt het ook. Daarna gebruik ik nog een lotion om de wimpers te kleuren.'

Groot in Rusland

Een jury beoordeelde het eindresultaat met een derde plek. 'Ik heb misschien niet gewonnen, maar het is wel echt een erkenning. In de jury zaten professionals uit de schoonheidsindustrie met tientallen jaren ervaring, waaronder mensen uit Rusland. De wimperbranche is daar enorm groot, veel groter dan hier. Ook veel deelnemers waren Russisch.'

Waar de jury naar keek? ‘Je wordt beoordeeld op het voor- en zijaanzicht. Of de wimpers goed op de pad zitten, of er geen wimpers over elkaar zitten en of de foto’s niet bewerkt zijn. Je mag ook geen logo’s gebruiken, want dan word je direct gediskwalificeerd.'

De inwoonster van Musselkanaal volgt geen opleiding als schoonheidsspecialiste, maar behaalt in plaats daarvan verschillende certificaten om haar doel te bereiken. 'In zo'n opleiding leer je heel veel dingen die je uiteindelijk nooit meer gebruikt. Ik weet precies wat ik wil leren, alleen zo word je de allerbeste.'