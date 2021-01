GGD zoekt priklocaties: 'bijvoorbeeld sporthallen en brandweerkazernes'

GGD-directeur Jos Rietveld zegt verschillende locaties te zoeken voor de vaccinatiecampagne: 'We kijken bijvoorbeeld naar brandweerkazernes en sporthallen.'

De locaties zijn nodig voor het inenten van mensen tussen de 60 en 75 jaar die thuis wonen. Ook mensen tussen de 18 en 60, in Groningen een groep van zo'n 300.000 personen, kan op die plekken hun vaccin krijgen.

Prikplek moet binnen zijn

Er zijn wel eisen aan de locaties, zegt Rietveld. 'Het moet een binnenlocatie zijn en niet deels buiten. Bovendien kunnen mensen niet in de auto blijven zitten als ze een prik krijgen. Daarnaast moet er een ruimte voor ze zijn waar ze een kwartier na de prik kunnen blijven zitten. Die plek wordt gebruikt om gevaccineerde mensen in de gaten te houden, mochten zij bijvoorbeeld een allergische reactie krijgen.

MartiniPlaza

Eén van de vaccinatielocaties is al bekend: in MartiniPlaza wordt momenteel een locatie ingericht, op een andere plek dan de XL-snelteststraat die daar zit. In MartiniPlaza worden vanaf eind komende week zo'n 15.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingstehuizen ingeënt.

Ongeveer negentig procent van de medewerkers wil het vaccin, zegt Rietveld. 'De bereidheid is groot en dat is goed nieuws. Vanaf volgende week vrijdag zijn we al vier dagen volgeboekt. We doen dan 350 vaccinaties per dag.'

Er zijn zestig mensen beschikbaar die die vaccinaties toedienen. De komende tijd worden meer mensen opgeleid. 'Er zijn veel mensen die willen helpen, bijvoorbeeld oud-hoogleraren. Ze staan bij de poort te wachten', zegt Rietveld.

'In de zomer heeft iedereen vaccinatie-kans gehad'

Rietveld hoopt 'in de zomer' iedere Groninger de kans te hebben gegeven om een vaccin te halen. Hij lijkt daarbij iets ambitieuzer dan minister Hugo de Jonge, die voor oktober iedereen een kans wil hebben gegeven.

'Het kan snel gaan, wij zijn er klaar voor', zegt Rietveld erover. 'De beperkende factor hierin is de beschikbaarheid van het vaccin. Het antwoord op de vraag wanneer de laatste Groninger is ingeënt, hangt echt af van de vraag wanneer de vaccins er precies zijn.'

