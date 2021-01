Ollongren: 'Nu moet het ook gewoon gaan gebeuren'

Voor 1 mei moeten alle inwoners die te maken hebben met de versterking in het aardbevingsgebied weten waar ze aan toe zijn. 'Ik let er scherp op dat we ons aan die afspraak houden', zei minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens een bezoek aan Loppersum woensdag.

De minister liet zich bijpraten door burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Eemsdelta.

Voor 1 mei duidelijkheid

Dat gesprek ging vooral over de versterkingsoperatie in de kersverse gemeente. Terwijl de sloop en nieuwbouw op steeds meer plekken zichtbaar is, heeft een deel van de gedupeerden nog altijd geen duidelijkheid.

Ollongren: 'Die duidelijkheid komt er. Voor sommigen is dat er al, voor sommigen voor 1 maart en op 1 mei geldt dat voor iedereen. Nu gaat het om de uitvoering, nu moet het gewoon gebeuren.'

De minister doelt op de afspraken die begin november zijn vastgelegd in een miljardendeal met het Rijk. Voor 1 mei moet iedereen die in de versterkingsoperatie zit, maar nog geen advies heeft gekregen, bericht hebben van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Beukema betwijfelt of die datum haalbaar is: 'Het moet zo snel mogelijk zou ik zeggen. Houvast is het sleutelwoord. Het is noodzakelijk dat we de mensen in Groningen duidelijkheid bieden over de planning van de werkzaamheden.'

Coronaproof stemmen

De minister sprak met de burgemeester ook over de herindelingsverkiezingen, die half november coronaproof moesten worden gehouden. Ollongren is tevreden daarover: 'Het was goed om een paar dingen uit te kunnen proberen, met name de inrichting van de stembureaus en kijken of kiezers gaan stemmen in coronatijd.'

Op 17 maart zijn namelijk de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de minister gaan die zoals het nu lijkt 'gewoon' door: 'Je moet altijd flexibel zijn, dus we moeten kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik ga zo lang mogelijk door dat die verkiezingen door kunnen gaan.'

Op de vraag of dat realistisch is, aangezien versoepelingen nog niet in zicht zijn, zegt Ollongren: 'Het is over twee maanden. Ik vind het allerbelangrijkste om er alles aan te doen dat de verkiezingen ook in coronatijd kunnen doorgaan.'

