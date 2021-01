Coronabesmetting zorgt voor sluiting dorpswinkel Meeden: 'Heel vervelend'

De winkel ging afgelopen maandag al dicht in verband met het overlijden van de vader van Diana. De twee deden op weg naar de uitvaart in Amsterdam een coronasneltest. Jack bleek positief. Twee dagen later lijkt ook Diana besmet met het virus. 'Ik heb twee keer twee uur vlak naast Jack in de auto gezeten en krijg nu ook klachten. De kans is dus groot dat ik het ook heb', zegt Diana Kort. Donderdag laat ze zich testen.

De buurtsuper is een essentiële winkel waar veel oudere mensen in het dorp gebruik van maken. De winkel dient ook als bakkerij, slijterij, drogisterij en stomerij. 'En vergeet ook niet dat wij een servicepunt zijn voor PostNL. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt, maar dat kan nu dus niet. Echt heel vervelend', zegt Kort.

Mondkapje, ontsmetten en 1.5 meter

In de afgelopen maanden hebben Jack en Diana er alles aan gedaan om het virus juist zoveel mogelijk buiten de winkel te houden. Op deur hangen posters waarop staat de handen te ontsmetten, anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje op te doen. 'Vanaf mei hadden wij een mondkapjesplicht en ook hadden we al heel snel zo'n plastic scherm bij de kassa hangen. Je doet er alles aan om besmettingen te voorkomen, maar het is niet waterdicht', aldus Diana.

'Ik app mijn dochter'

De meeste mensen in het dorp weten inmiddels dat de winkel dicht is en dat ze voor levensmiddelen ergens anders heen moeten. Toch staan een aantal klanten woensdag voor een dichte deur. 'Ik wist dat het dicht was, maar ik probeer het toch even', zegt een meneer. Een vrouw in een scootmobiel stopt voor de winkel en pakt gelijk haar telefoon. 'Ik app mijn dochter. Misschien dat zij wat boodschappen voor me mee kan nemen', zegt de vrouw.

Naar omstandigheden gaat het goed met eigenaren Jack en Diana Kort. Als de winkel weer open gaat wordt dat gemeld op de Facebookpagina van de winkel.

