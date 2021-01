Groenplan van 25 miljoen: 'Wat is er nou écht bijzonder en nieuw aan?'

Vooral SP en CDA zijn kritisch over de herkomst van het geld. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) presenteerde kort voor Kerst haar miljoenenplan vol trots. Woensdagavond herhaalde ze dat dit plan haar vol trots vervuld, maar dat het ook noodzakelijk is om meer groen aan te leggen in verband met de klimaatverandering. De twee oppositiepartijen zien vooral oude wijn in nieuwe zakken.

Opblazen

'Als je investeert zorg dan ook voor goed onderhoud. Anders gaat het binnen de kortste keren weer de verkeerde kant op. Tot zover mijn complimenten over dit plan', zegt René Bolle (CDA) vol cynisme. 'Wat is er nu echt bijzonder aan dit plan?', vervolgt hij. 'Wat is er nou echt nieuw?' Volgens de christendemocraat is het gros van de plannen al in uitvoering gebracht. SP'er Daan Brandenbarg sluit zich daarbij aan. 'We zijn blij dat we nu eindelijk aan de slag gaan, maar volgens mij gaat het om projecten waar we al lang geleden over hebben gesproken.'

De knaken

Dan het geld: 'Het grootste deel van die 24 miljoen werd al uitgegeven. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat dit allemaal een beetje wordt opgeblazen', aldus Bolle. Brandenbarg vraagt vervolgens om verduidelijking van de wethouder: 'Klopt het dat er jaarlijks vijf ton extra wordt vrijgemaakt en dat de rest al bestaande plannen zijn?' De wethouder bevestigt dat. 'Zullen we dan ophouden met dat opblazen', zegt Brandenbarg geïrriteerd.'

De coalitiepartijen spreken met meer lof over de plannen. Vooral GroenLinks, de partij van wethouder Chakor, is zeer tevreden. Raadslid Martijn van der Glas is het ook niet eens met de felle kritiek op de plannen. 'Ik heb nog niet eerder gezien dat we geld vrijmaken voor bomen op de Grote Markt. Wij zijn zeer content met dit plan.'

Partij voor de Dieren begint positief over het plan, maar al snel rijst de vraag hoe positief de partij daadwerkelijk is. 'Dit plan heeft allerlei leuke plannetjes, maar over de grote problemen wordt niet gesproken', waarmee raadslid Kirsten de Wrede doelt op onder meer het stikstofprobleem.

Irritatie over bomenkapbeeldvorming

Bij de presentatie van het groenplan zei de wethouder last te hebben van de beeldvorming die er heerst rondom het college. Daarmee doelde ze op de vele bomen die er de laatste tijd zijn gekapt, dat is volgens haar echter niet zonder reden gebeurt. Bovendien komen er nieuwe bomen voor terug. De PvdA stipte het punt van bomenkap ook aan.

'Mensen in de stad wekken de indruk dat er bij de gemeente Groningen mensen werken die geen verstand van zaken hebben. Nou, er werken hier mensen bij stadsbeheer die echt groene vingers hebben. Dat zijn experts. Ik vind het niet fijn dat de indruk wordt gewekt dat hier mensen werken die er geen verstand van hebben.'

