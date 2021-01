Bibliotheken bezorgen steeds vaker boeken thuis

Vooral kwetsbare Groningers maken gebruik van de service om boeken thuis te laten bezorgen, ziet Petra van der Zee van Biblionet Groningen. 'Mensen die oud of wat minder mobiel zijn, bellen ons en doen bestellingen.'

Afleiding

In Uithuizen, waar Van der Zee coördinator is en ook boeken thuis bezorgt, is het relatief druk. Mensen komen naar het afhaalloket aan de Schoolstraat en komen ook langs voor een praatje en vertellen waarom lezen juist nu zo belangrijk is. 'Het is afleiding in deze ellendige tijd en lezen vergroot je wereld', zegt Ineke Werkman, die net een flinke pil heeft geleend aan het loket.

Mien (92) en Johan )93) Bronts zijn de bibliotheek in hun dorp eeuwig dankbaar met de afhaal- en bezorgservice. Ze zijn niet meer zo vlot ter been en zien de komst van de boekenbezorgster altijd met vreugde tegemoet. 'Als een boek je pakt, ben je meteen een uur verder. Lezen is heerlijke afleiding in deze tijd', zegt Johan. Hij krijgt daarin bijval van zijn vrouw: 'Voor 17.00 uur gaat de tv niet aan, dan lezen wij.'

Lees ook:

