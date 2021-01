Padt maakt seizoen af bij FC Groningen; Balk wil contract niet verlengen

Het was inmiddels duidelijk dat Padt zou vertrekken bij de Trots van het Noorden, maar de vraag was alleen nog per wanneer. De Bulgaren wilden Padt graag per direct overnemen, maar FC Groningen wilde hem niet laten gaan. Daarom maakt de 30-jarige Amsterdammer het seizoen af in Groningen en vertrekt hij aan het eind van het seizoen naar Bulgarije.

Onderhandelingen met Balk stopgezet

Waar FC Groningen hoopte dat Padt zijn contract met de club wilde verlengen, zijn de contractonderhandelingen met Remco Balk juist stopgezet. De 19-jarige aanvaller die dit seizoen nog goed was voor de winnende treffer tegen Ajax, heeft een aflopend contract.

'Wij hebben de deur niet dichtgeslagen voor Remco, maar de kier waarop-ie staat is heel smal. Wij hebben onze aanbieding naar hem toe ingetrokken en dat is teleurstellend’, vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

‘Remco heeft aangegeven dat hij met nog wat andere clubs in gesprek wil gaan. Dat kan vanaf januari, en dat is ook zijn goed recht. Maar we vonden dat natuurlijk wel verrassend en het is ook best wel pijnlijk voor ons.’