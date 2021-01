Studenten KLM Flight Academy krijgen door de coronacrisis later hun brevet

Het begeerde document werd vorig jaar maar in handen gedrukt van 45 piloten. Normaal levert de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde 60 piloten per jaar af. De vliegschool is de officiële opleiding voor piloten van de KLM. De opleiding duurt doorgaans een jaar of twee.

Volgens Mark Gerritsen, hoofd opleidingen van de KLM Flight Academy, is de vertraging voornamelijk op het conto te schrijven van de coronacrisis. 'Duo- lesvluchten kunnen voorlopig niet meer. Alleen piloten die zover zijn dat ze solo mogen vliegen, kunnen de lucht in voor trainingen. We hebben nog steeds de 60 piloten in opleiding zoals altijd, maar technisch is het nu niet mogelijk de opleiding van een aantal van hen binnen twee jaar af te ronden.'

Jaar langer in opleiding

'De 21 piloten die hun brevet nog niet hebben gekregen, krijgen die nog dit jaar', verzekert Gerritsen. 'Voor enkelen gaat dat een jaar extra kosten. Maar voor de gemiddelde student zal dat een half jaar vertraging zijn.'

Pas veel later kans op baan als piloot

Over de kans snel als piloot aan de slag te kunnen bij KLM is Gerritsen duidelijk: 'Op korte termijn zit dat er niet in. Afgelopen jaren hadden we met 60 studenten eigenlijk te weinig piloten in opleiding. Nu hebben we met 60 te veel.'

Maar de studenten hoeven niet te wanhopen. Gerritsen schat in dat er in 2024 of 2025 weer als vanouds kan worden gevlogen door de maatschappijen. Bovendien is in contracten met de studenten opgenomen dat wie niet binnen vijf jaar achter de stuurknuppel van een KLM vliegtuig zit, daarvoor financiële compensatie krijgt.

