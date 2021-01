Over twee weken valt besluit over vangrail langs Van Starkenborghkanaal

Het blijft nog twee weken onzeker of er een vangrail komt langs het Van Starkenborghkanaal tussen Gaarkeuken en Stroobos. Door het ontbreken van een aantal raadsstukken konden de verschillende fracties in de gemeenteraad van Westerkwartier nog geen standpunt innemen.

In de raadsvergadering van 27 januari staat het onderwerp opnieuw op de agenda en dan wordt er ook een besluit over genomen. Tijdens de beraadslagingen in het raadsoverleg van woensdagavond tekende zich echter wel een voorzichtige meerderheid af voor het voorstel.

De vangrail die aan de noordzijde van het kanaal komt te liggen heeft een lengte van vijfenhalve kilometer. Honderdvijfentwintig meter daarvan ligt in de Friese gemeente Achtkarspelen.

Nu mogelijk wel een meerderheid

Met de aanleg van de vangrail gaat een wens van VZ Westerkwartier in vervulling. Vanwege een aantal dodelijke ongelukken in het Van Starkenborghkanaal pleitte de partij in de voormalige gemeente Grootegast al voor een vangrail, maar vond het daarvoor destijds geen meerderheid in de gemeenteraad. Een nieuwe poging in de gemeente Westerkwartier lijkt voor de partij nu waarschijnlijk wel tot het gewenste resultaat te leiden.

Rijkswaterstaat (eigenaar van het vaarwater), Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân (eigenaren van de bermen) en Achtkarspelen steunen de aanleg van de vangrail.

De kosten van de aanleg bedragen 335.000 euro, waarvan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 131.000 euro voor haar rekening neemt. Achtkarspelen heeft tienduizend euro gereserveerd voor de vangrail.

