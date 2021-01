Lopend Vuur: Het Peerd van Ome Loeks hoort op de Grote Markt

Het Peerd van Ome Loeks moet worden verplaatst van het Hoofdstation in Groningen naar Hartje Stad. Althans, dat vindt de fractie 100% Groningen in de gemeenteraad van Groningen. Het moet naar de Grote Markt.

De partij stelde de verhuizing twee jaar geleden al voor. Nu is het volgens 100% Groningen het juiste moment, omdat de Grote Markt in de loop van volgend jaar flink wordt uitgebreid.

Het Peerd van Ome Loeks was in de jaren 80 niet welkom in het centrum van de stad. Het beeld is in 1959 gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. Het toenmalige stadsbestuur wilde het witte beeld een plek geven op de Vismarkt. Dat stuitte op bezwaren van kermisexploitanten en markthandelaren. De gemeente zwichtte voor hun argumenten en besloot een plek in te ruimen voor het Hoofdstation.

Moet dat nu rechtgezet worden? In de gemeenteraad van Groningen lijkt er weinig steun te zijn voor het plan. Maar wat vind jij?

