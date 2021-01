Friese schapenhouders willen wolvenhek op grens met Groningen

Het hek moet rond heel Friesland komen te staan. De schapenboeren hebben inmiddels een stichting opgericht en presenteren hun plannen donderdag in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

'Als we niets doen, lopen er over tien jaar geen schapen meer vrij rond in het land', zegt schapenhouder Jehan Bouma uit Oldeboorn. Hij is voorzitter van de stichting Wolvenhek Fryslân.

Er moet zo'n 150 tot 200 kilometer aan hek komen op de Friese grenzen. Dat is goed haalbaar, stelt Bouma. 'Op de grens tussen Denemarken en Duitsland staat een hek. Ook op de Hoge Veluwe staat een hek.'

'Het gaat fout'

Hij roept mensen op geld in te zamelen. 'We hopen heel veel mensen achter dit plan te krijgen', zegt Bouma. 'Mensen die ook zien dat dit zo helemaal fout gaat.'

Of zo'n hek niet rond het hele Noorden zou moeten komen te staan en hoe het eruit moet zien? De voorzitter van de stichting wil daar nog niets over kwijt. Hij zegt die informatie te bewaren voor de persconferentie.

25 dode schapen

De afgelopen jaren zijn er meerdere wolven gespot in onder meer onze provincie. Ook zijn meerdere schapen doodgebeten door de roofdieren. In Drenthe lijkt de wolf zich inmiddels al definitief te hebben gevestigd.

Ook in Friesland liet een enkele wolf zich zien. Vorig jaar doodde een jonge wolf 25 schapen in het zuidoosten van die provincie, volgens de Leeuwarder Courant. Die wolf doodde ook in Groningen schapen. Inmiddels is dat dier naar Duitsland vertrokken.

Friezen wilden wolf weren

Nederland rekent op de terugkeer van de wolf in ons land. Alle provincies hebben daardoor ingestemd met het wolvenplan. In ieder geval tot 2022 krijgen schapenhouders een vergoeding als hun dieren door het roofdier worden doodgebeten.

In Friesland wilde een meerderheid in Provinciale Staten wolven eerder al weren uit die provincie. Maar dat is juridisch niet haalbaar.

Lees ook:

- Wolf beet twee schapen dood in Delfzijl

- Mannetjeswolf lijkt zich te hebben gevestigd in Drenthe

- Boer uit Onnen zet hek in tegen Duitse wolf