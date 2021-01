'Wolvenhek rond Friesland is een onzinnig plan'

De plannen van de schapenhouders kwamen donderdagochtend naar buiten. Ze vinden dat het onmogelijk is om nog schapen te houden in een regio waar wolven verblijven. Vorig jaar maakte een rondzwervende wolf 25 dodelijke slachtoffers onder schapen in Friesland.

De verwachting is dat er meer wolven vanuit Duitsland naar het westen zullen trekken. De Friese boeren hopen met het hek te voorkomen dat de dieren de provinciegrens oversteken.

'Ook Dingo Fence was geen succes'

Jeannet Hulshof is woordvoerder van Wolf-Fencing Nederland. Die stichting geeft boeren advies over verschillende methodes om wolven bij schapen weg te houden. Ze ziet niets in het plan een hek rond de provincie te plaatsen.

Hulshof trekt een vergelijking met het bijna 5600 kilometer lange 'Dingo Fence' in Australië om schapen tegen dingo's te beschermen. 'Dat was ook geen succes, net als het IJzeren Gordijn.'

Wildraster in A7?

Volgens Hulshof is het plan praktisch gezien nauwelijks uitvoerbaar. 'Het moet een stevig hek zijn, gecombineerd met stroomdraden. Zonder stroom lukt het niet wolven te verjagen, dan springen ze eroverheen of graven eronderdoor. En dan moet er ook nog eens voldoende stroom op die draden staan. En hoe willen ze het regelen met de wegen? Moet er een soort wildraster komen in de A7?

Ook schapenhouder Laurens Krol in Marum, op de grens met Friesland, heeft weinig fiducie in het plan. Hij verloor in 2018 15 schapen aan een rondtrekkende wolf. Maar hij ziet niets in een hekwerk: 'Dat krijgen ze nooit voor elkaar. Ik snap de reactie, en ik lach ze ook niet uit, maar dit lukt niet.'

'Een wolf houd je niet tegen'

Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging ziet ook niets in het lange hekwerk. 'Een onzinning plan. Een wolf hou je niet tegen, die is een meester in het vinden van een gaatje. Snelwegen, rivieren enzovoort zijn geen belemmering, laat staan een hek. Een schapenboer kan beter zijn weiland goed afrasteren, dat helpt wel tegen wolven, honden en vossen.'

Vanuit de Friese politiek is al kritiek op het plan. 'Wij dachten dat wij na de motie in Provinciale Staten om de wolf uit Fryslân te keren het dieptepunt wel hadden gehad', stelt de Fryske Nasjonale Partij. 'Niks is minder waar. Een hek van 150 kilometer lang dwars door het landschap, waar nog geen konijn of hert doorheen kan. Op deze manier maken wij van onze mooie en natuurrijke provincie een dierentuin.'

De schapenhouders maken donderdagmiddag hun exacte plannen bekend tijdens een persconferentie.



