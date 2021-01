Pieterzijl haalt genoeg geld op voor procedure tegen fracking

Het geld is nodig om de advocaat te kunnen betalen voor de beroepsprocedure die op 25 januari bij de Raad van State wordt gevoerd.

Meer kon niet worden gevraagd

Om de procedure bij Raad van State te kunnen voeren hadden de inwoners van Pieterzijl en omliggende dorpen zelf, naar draagkracht, al zevenduizend euro opgehaald. Dat was het maximum volgens Sandra Jacobs van de actiegroep. Meer kon niet van de inwoners worden gevraagd.

Sandra Jacobs van Geen Fracking in Pieterzijl (Foto: Jan Been/RTV Noord)

We zijn hartstikke blij en opgelucht dat het is gelukt Sandra Jacobs - actiegroep Geen Fracking in Pieterzijl

Om eind januari juridisch toch goed beslagen ten ijs te komen in Den Haag, was meer geld nodig. Een crowdfunding werd gestart op 29 december en amper tien dagen later is het benodigde bedrag binnen. De virtuele rondgang met de pet heeft tot nu toe zelfs 3.200 euro binnengebracht.

'Dat hadden we niet verwacht. We zijn hartstikke blij en opgelucht dat het is gelukt', zegt Sandra Jacobs namens de actiegroep.

Al veel werk zonder kosten in rekening

Geen Fracking in Pieterzijl laat zich bij de beroepsprocedure bijstaan door advocaat Jewan de Goede uit Groningen. Volgens Jacobs heeft De Goede al veel werk verzet zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, maar volgens haar is de grens bereikt.

'Met het geld dat nu is binnengekomen kunnen we verder met onze advocaat en hoeven we niet zelf het woord te voeren bij de Raad van State. We hebben zelf onvoldoende juridische kennis om dat goed te kunnen doen.'

Verzet tegen gaswinning

Geen Fracking in Pieterzijl verzet zich tegen de gaswinning uit het gasveld Pieterzijl Oost. De NAM wil het laatste gas uit dat veld winnen en daarbij gebruik maken van de omstreden fracking-methode. Daarbij wordt wordt onder hoge druk water, zand en chemicaliën in gashoudend gesteente gespoten.

Daardoor ontstaan er scheuren in de steenlaag en kan het vrijkomende gas gemakkelijker uit de bodem worden gehaald. Het ministerie van Economische Zaken heeft de NAM toestemming gegeven om fracking toe te passen.

