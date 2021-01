FC Groningen wil zich versterken met Radinio Balker

In de zoektocht naar een extra verdediger is FC Groningen uitgekomen bij Radinio Balker van Almere City. Aan het eind van het seizoen is hij transfervrij bij de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Groningen had de 22-jarige verdediger al langer in het vizier en is volgens bronnen nu erg dicht bij de handtekening van Balker. De Amsterdammer, die dit seizoen tot dusver wat kwakkelt met blessures, kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten en speelde hij zijn laatste twee duels voor de Almeerders als rechtervleugelverdediger. Vorig seizoen werd de 1,88 meter lange verdediger vooral als centrumverdediger opgesteld door trainer Ole Tobiasen.

'Geen druk om hem te verkopen'

Teun Jacobs, technisch manager van Almere City bevestigt dat FC Groningen zich voor Balker heeft gemeld. ‘Het is een speler die uit zijn contract loopt’, zegt hij over Balker, die tot juni 2021 vastligt in het Yanmar Stadion. ‘We willen graag dat hij bij ons blijft, maar er is interesse rondom hem. FC Groningen heeft zich nu een paar keer gemeld, maar wij voelen nu niet de druk om hem te verkopen. Zelf wil Balker graag de stap naar de Eredivisie maken, maar we staan in de competitie op een plek waar we willen staan en we voelen niet de druk om hem te verkopen.’

Meer duidelijkheid in komende dagen

Richinel Bryson, de zaakwaarnemer van Balker, bevestigt eveneens de interesse van FC Groningen. Hij verwacht dat er de komende dagen meer duidelijkheid komt over een eventuele transfer naar de ploeg van Danny Buijs. Of het gaat om een winterse overgang, zodat Almere City nog wat aan Balker kan verdienen, of een transfervrije overgang in de zomer, is niet bekend.

Terugkeer Mike te Wierik?

Eerder informeerde FC Groningen in de zoektocht naar defensieve versterking al naar de eventuele beschikbaarheid van Mike te Wierik. De voormalig aanvoerder van de Trots van het Noorden komt bij het Engelse Derby County niet aan spelen toe en staat open voor een terugkeer. Met de eventuele komst van Balker lijkt een terugkeer van Te Wierik ver weg.

De club is tevens nog op zoek naar een aanvallend ingestelde speler.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen wilde niet reageren.

Lees ook:

- Padt maakt seizoen af bij FC Groningen; onderhandelingen met Balk in impasse