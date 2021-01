Raadslid Mädi Cleerdin: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn: Ik val op een vrouw, nou en!’

Het gesprek vindt plaats aan de keukentafel in haar woonplaats Zuurdijk. In dezelfde ruimte staat ook een biljarttafel. Eigenlijk een symbool voor Mädi die taboes wil doorbreken. Want naast raadslid in de Hogelandster gemeenteraad is ze voorzitter van biljartclub ‘Het Achterdeel’. En een vrouw aan het roer zie je eigenlijk niet in deze sport.

‘Mensen die anders willen zijn durven daar soms niet voor uit te komen. Dat heb ik mijn hele leven gemerkt. Bijvoorbeeld over hun seksuele geaardheid’, vertelt ze. ‘Ik ben altijd daarvoor opgekomen. Niet wetende dat ik eigenlijk voor mezelf opkwam.’

Liefde voor een man en vrouw

Cleerdin besloot onlangs openlijk over haar liefdesrelaties te gaan praten: ‘Mijn liefdesleven is niet alledaags. Naast mijn huwelijk met Arthur heb ik een relatie met een vrouw, Sandra. En dat gaat fantastisch. Mijn man vindt het gelukkig allemaal prima en hij kan dat heel mooi uitleggen.’

Ze loopt naar een andere kamer om Arthur er bij te halen. Ze heeft hem leren kennen dankzij een wederzijdse hondenliefde. In 2008 zijn ze getrouwd.

Mädi en Sandra zijn gelukkig samen en dat maakt mij ook blij Arthur van Doesselaar, man van Mädi

Arthur van Doesselaar: ‘Ik ben 80 en Mädi is 61. Het leeftijdsverschil maakt dat ik dichter bij de dood ben dan zij. Regelmatig zat ik met de vraag hoe ik haar het beste achter zou kunnen laten. Toen kwam Sandra. Fantastisch toch.' Er is volgens hem niets aparts aan. Hij is blij dat zijn vrouw gelukkig is.

Mädi en Arthur

Leren kennen in de raad

De Zuurdijkster was ook al raadslid in de voormalige gemeente De Marne en heeft zo haar nieuwe liefde leren kennen. ‘In 2017 was Sandra tijdelijk gemeentesecretaris. We hadden nog niet echt contact. Na afloop van een raadsvergadering zei ze ineens dat dit haar laatste zou zijn en vervolgens liep ze de deur uit. Dat raakte mij’, vertelt Cleerdin.

‘Hoho, dacht ik. Klopt dit wel? Uiteindelijk kwamen we via Facebook in contact met elkaar en spraken we af om het erover te hebben. Daaruit is iets moois ontstaan. We voelen veel voor elkaar en dat groeit nog steeds.’

Mädi en Sandra

Geen verrassing

Voor haar man was het ontstaan van de relatie geen verrassing. ‘Mädi is altijd heel open en eerlijk geweest. En ik hoopte dat dit zou gebeuren. Ik verlies haar ook niet. We blijven elkaar gewoon zien ondanks dat ze straks bij Sandra woont. Als ik een appartement in Winsum krijg, dan vind ik dat heerlijk. Ik kan goed alleen zijn’, vertelt hij.

‘Ik pendel nu een beetje op en neer tussen beide relaties. Het is heel mooi dat dit zo kan’, zegt Cleerdin.

Haar man: ‘Ik ben heel vrij opgevoed. Mijn moeder heeft mij altijd opgedragen om open en vrij te blijven leven. En dit is liefde die ik geef maar ook blijf krijgen.’

Mädi en Arthur waren in 2013 ook in de media toen ze vertelden over snelheidsduivels in Zuurdijk

‘Het voelt niet als op vrouwen vallen. Ik hou van personen. En Sandra is een hele mooie en lieve vrouw. Je valt niet op een man of vrouw maar op de ziel van iemand’, zegt Cleerdin. ‘In dit geval is het een vrouw. Het was wel een openbaring en ik had niet verwacht dat dit mij zou overkomen. Maar waarom ook niet.’

Ik krijg zo ontzettend veel positieve reacties Mädi Cleerdin

Meer aandacht voor dit onderwerp kan volgens haar leiden tot meer emancipatie en begrip. Ze besloot een paar weken geleden mee te werken aan een interview met internet-columnist Bert Koster. Daarin vertelde ze over haar liefdesleven.

Heel begripvol

‘Ik krijg zo ontzettend veel positieve reacties. Veel mensen zijn begripvol en dat geeft aan dat je hierover gewoon open moet kunnen zijn. Je hoeft er niet over te zwijgen. Accepteer elkaar’, zegt ze.

‘Een jaar geleden was ik in gesprek met een groep mensen inclusief de burgemeester. Toen dacht ik: nou ga ik het vertellen. Dit is het moment. Maar toch had ik angst. Bang wat een ander zou denken. Dat gevoel moet niet. Ik weet zeker dat meer mensen dat hebben. Oeh, zal ik het wel vertellen. Kan ik het wel vertellen. Ja tuurlijk kan dat.’

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Moet makkelijk gespreksonderwerp worden'

Dan raakt Cleerdin geëmotioneerd. 'Mijn moeder worstelde ook met dit gegeven. Vroeger werd er helemaal niet over gesproken en kon dit echt niet. Maar dat moet doorbroken worden en samen met haar heb ik het er nu over.’

‘Ik wil een voorbeeld zijn voor iedereen die ermee worstelt. Iedereen heeft recht op eigen geluk en mag dat zelf invullen. Wie zijn wij om daarover te oordelen. Oh en de burgemeester, die weet het inmiddels ook hoor.’

