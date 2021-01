Omwonenden lawaaiviaduct in Stad wanhoop nabij: ‘Dit is niet te doen!’

Omwonenden van het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg weten niet meer waar ze het zoeken moeten. Hun woningen trillen, gruis komt van de plafonds en elke nacht ligt een groot deel van hen met open ogen naar het plafond te staren. En dat al een maand lang.

Er zijn maatregelen genomen om hun leed te verminderen, maar die helpen niet. Sterker nog: ‘Het gedreun is juist erger geworden’, zegt onder anderen omwonende Geert de Bruin vanaf zijn balkon.

Lawaaiviaduct

Het bestaande viaduct over de Paterswoldseweg wordt afgebroken en opnieuw weer opgebouwd. Daarom is een tijdelijk viaduct geplaatst, maar dat zorgt vanaf dag één al voor problemen. Vrachtwagens klappen op de brug waardoor geluidsgolven door de wijk dreunen. Ondertussen voel je de vloeren trillen.

‘Hier komt zelfs gruis van mijn plafond’, vertelt Jelte Stienstra. ‘Dat gebeurt echt sinds dat viaduct er ligt. Het is ook zo’n hard geluid, dit is echt niet te doen!’

En dat terwijl er al maatregelen genomen zijn: zogenaamde ‘whis walls’ die bovenop zandzakken zijn geplaatst. Dat zou ervoor moeten zorgen dat het geluid en de trillingen afnemen. Maar niets is minder waar.

Het is zelfs zo dat ik tijdens nachtdiensten beter slaap dan thuis in mijn eigen bed Laura Meems - omwonende en arts

Omwonende Laura Meems werkt als arts in het ziekenhuis. ‘Ik weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Anders kun je gezondheidsklachten krijgen.’ Maar zelf doet ze amper een oog dicht, terwijl ze fit moet zijn voor onder ander haar nachtdiensten.

'Pak je verantwoordelijkheid'

‘Het is zelfs zo dat ik tijdens nachtdiensten beter slaap dan thuis in mijn eigen bed. En niemand, echt niemand neemt de verantwoordelijkheid. De gemeente, de aannemer... ze wijzen allemaal naar elkaar, maar echt geluisterd wordt er niet.’

Omwonende Frannie Homburg deelt dat gevoel: ‘De aannemer is nog geen enkele keer langs gekomen om zelf te ervaren hoe erg dit is. En de politiek? Als vijf studenten van Vindicat zich misdragen rollen alle partijen over elkaar heen, maar nu tientallen inwoners al een maand lang slapeloze nachten hebben, hoor je niemand!’

‘Weggegooid geld’

Alle gesproken omwonenden zijn het zat. Zij willen zo snel mogelijk een oplossing voor het lawaai. Want over één ding zijn ze het eens: de genomen maatregelen brengen niks teweeg. ‘Dit is weggegooid geld’, zegt Homburg. De Bruin, die schuin boven haar woont: ‘Ach, schei uit! Dit helpt helemaal niks! Ik ben klaar met die slapeloze nachten.’

De werkzaamheden duren nog vier jaar. En dan loopt het vast en zeker nog uit Jelte Stienstra - omwonende

Stienstra vreest voor de komende jaren. ‘De werkzaamheden duren nog vier jaar. En dan loopt het vast en zeker nog uit, het kan wel 2027 worden. Ze kunnen ons toch niet jarenlang onze slaap en rust afpakken? Er móet iets gebeuren.’

‘Verlaag snelheid’

Voor de omwonenden is de oplossing gemakkelijk: verlaag de snelheid op dat gedeelte van de ringweg en zet er flitspalen neer. Want des te lager de snelheid, des te minder de overlast.

Homburg en Stienstra: ‘Ze zijn twee keer het geluid komen meten, maar dat hebben ze tijdens de spits gedaan. Dat is volstrekt zinloos, want dan rijdt het verkeer amper door. Natuurlijk hoor je dan niks. Je moet buiten de spits of ‘s nachts meten.’

Meems daarover: ‘Ik heb ze zelfs aangeboden om een nacht in mijn appartement te slapen. Neem de meetapparatuur maar mee, ik regel wel een slaapplek voor ze. Dan pas kunnen ze écht horen en voelen hoe verschrikkelijk deze overlast is.’

Bewoners krijgen uitnodiging

Het is voor Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort nog te vroeg om te concluderen of de genomen maatregelen wel of niet werken. Kramer: ‘Daarvoor moet ik eerst de gegevens uit de onderzoeken zien, die heb ik nog niet.’

Kramer laat verder weten dat omwonenden nog deze week een uitnodiging krijgen voor een gesprek waarin zij kunnen laten weten wat hun ervaringen zijn.



