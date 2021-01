'Geen verband tussen twee coronadoden en besmette bouwvakkers flat Delfzijl'

Dat schrijft de gemeente Eemsdelta in een brief aan de bewoners. De brief is mede verstuurd namens de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), woningbouwcorporatie Acantus en bouwbedrijf Plegt-Vos.

Drie bouwvakkers besmet

Enkele maanden geleden begon de versterking van de Oldiekflat en de vrijwel gelijke Naterijflat aan de Kustweg. De binnenwanden van de appartementen worden verstevigd. Ook de betonplaten onder de balkons en de glazen voorgevel worden aangepakt.

Halverwege december bleken twee medewerkers van de timmerploeg besmet met het coronavirus. Daarnaast testte een glaszetter die aan het werk was in de Naterijflat positief op het virus. Daarop zijn alle werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.

Kwamen niet binnen

De besmette bouwvakkers waren aan de buitenkant van de flat aan het werk. Zij kwamen niet binnen in de appartementen. Daardoor lijkt er volgens een woordvoerder van de gemeente Eemsdelta geen verband te zijn met de twee bewoners die besmet raakten en overleden.

Als bewoners geen mensen meer over de vloer willen, dan stellen we werkzaamheden in die appartementen uit Woordvoerder NCG

Of er nog meer bewoners besmet zijn geraakt met het coronavirus, kan de gemeente niet zeggen.

Werk in appartementen uitgesteld

In beide flats wonen veel ouderen. Onder hen is onrust ontstaan over de besmettingen. 'Als bewoners geen mensen meer over de vloer willen, dan hebben we daar uiteraard respect voor en stellen we de werkzaamheden in die appartementen uit', zegt de NCG-woordvoerder. Een aantal bewoners heeft dit inmiddels aangegeven.

Een deel van de woningen in de Naterijflat wordt verhuurd door woningbouwcorporatie Acantus. Die heeft inmiddels flyers opgehangen waarop bewoners dringend wordt geadviseerd mondkapjes te dragen in de centrale ruimtes. 'Veiligheid staat voorop, bij alle werkzaamheden volgen we de richtlijnen van het RIVM', laat een woordvoerder weten.

Deel werkzaamheden hervat

Komende maandag start een deel van de werkzaamheden in de Naterijflat weer op. Het gaat om werk aan de gangen en de liftopbouw, niet de lift zelf. Eind januari gaat hetzelfde gebeuren in de Oldiekflat.

De versterking van de appartementen komt als laatste, om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden. Wanneer die werkzaamheden weer beginnen, is nog niet bekend.

Lees ook:

- Ook de andere Kustwegflats in Delfzijl worden versterkt

- Bewoners Kustwegflats eisen onderzoek naar aardbevingsbestendigheid