Werkstraffen voor ouders die zoon 26 uur op stoel vastbonden

'Vrijheidsberoving', aldus het Openbaar Ministerie (OM). De jongen zou ook zijn mishandeld door de man (50) en en de vrouw (40).

De officier van justitie zegt voldoende bewijzen te hebben dat de jongen met zijn handen achter zijn rug op een stoel is vastgebonden, met zijn armen door de spijlen van de stoel. 'Een kind zou zich gekoesterd moeten voelen door beide ouders. Ik ben ronduit geschokt door de inhoud van dit dossier', aldus de aanklager.

Wiet en telefoon

De verdachten gaven toe dat zij de jongen op een stoel hadden vastgebonden, maar dat hadden ze naar eigen zeggen gedaan om de jongen tegen zichzelf en tegen hen te beschermen. De moeder (40) had wiet, een gripzakje en een onbekende telefoon op de kamer van de jongen aangetroffen. Toen het stel hierover met de jongen wilde praten, werd hij agressief, zei de man op zitting. Bovendien zou de jongen eerder met zelfdoding hebben gedreigd. 'We bonden hem vast om een drama te voorkomen', zei de man.

De jongen zou ruim een etmaal lang met zogeheten tie-wraps om zijn polsen vastgebonden zijn geweest, tot zijn nagelriemen zwart zagen en zijn polsen gezwollen waren. Hij zou door zijn vader met een schroevendraaier in zijn been zijn geprikt en op zijn hoofd zijn geslagen. 'Maar dat is absoluut niet waar', zei de man.

Hij ontkende ook de verhalen dat hij de jongen mishandeld zou hebben, zoals in november 2017. Toen zou de man de jongen door knietjes in het gezicht een gekneusde neus en een blauw oog hebben bezorgd.

Gijzeling

De jongen zou tijdens zijn gijzeling de vrijheid hebben gekregen voor toiletbezoek, eten en drinken. Maar zijn ouders bleven die nacht bij hem en maakten hem kort los en belden zelf met de politie. Ze stelden aan agenten voor om hun zoon even voor een paar dagen in de cel te zetten.

Onze zoon neemt het ons kwalijk dat hij van ons is en daarmee deels buitenlander Vader van het slachtoffer

De agenten weigerden dat, maar wisten ook niet dat het stel de jongen had vastgebonden. Na het vertrek van de dienders, bond het stel de jongen opnieuw uren vast, tot zijn zus hem later die dag losmaakte.

Geluidsfragmenten

Er waren geluidsfragmenten van de zoon die hij na de ruzie naar zijn vriendin stuurde. Zij stuurde die door naar de politie. Die geluidsfragmenten werden donderdag op zitting beluisterd. 'De hele context van het gebeuren zit vol met denigrerende opmerkingen naar de zoon', aldus de officier.

De zaak kwam aan het rollen tijdens een feestje. Op dat feest vertelde de jongen over het vastbinden, dat enkele dagen daarvoor was gebeurd. Hij liet daarbij aan zijn vrienden striemen op zijn polsen zien. Nadat de jongen was vertrokken, schakelden zijn vrienden een moeder van één van hen in. Die belde de politie. Het stel werd daarop ondervraagd over het vastbinden van hun zoon.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis

Deskundigen hebben vastgesteld dat de vader lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Volgens de gedachtegang van de man man zouden anderen hem benadelen omdat hij van buitenlandse afkomst is. 'Onze zoon neemt het ons kwalijk dat hij van ons is en daarmee deels buitenlander', stelde de man op zitting. De moeder is dusdanig 'versmolten' met haar man, dat zij gelooft wat hij vertelt. Beide verdachten zijn verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

De jongen liet via een medewerker van Slachtofferhulp zijn slachtofferverklaring voorlezen. 'Ik heb de bodem van de put geraakt', klonk het op zitting. De jongen verklaarde eerder dat hij vanaf zijn vijfde werd mishandeld door zijn vader. De vrouw verklaarde dat ze de jongen weleens een klap gaf. 'Maar dat was meer uit de grap', stelde ze.

Cel doet nu dan meer kwaad dan goed Officier van Justitie

De jongen liet in zijn verklaring weten dat hij hoopt op een goed contact met zijn ouders in de toekomst. Een gevangenisstraf zou volgens de officier ontwrichtend werken. Bovendien woont bij de ouders nog een kind in huis. 'Cel doet nu dan meer kwaad dan goed', zei de officier.

Waarschuwing

Voor de man eiste de officier een werkstraf van 240 uur en negen maanden voorwaardelijk cel. De vrouw moet voor straf 200 uur werken. Zes maanden cel blijven voor haar op de plank liggen. Voor zowel de man als de vrouw wil de officier een behandeling die gericht is op de dynamiek van het gezin. De verdachten gaven aan dat ze daaraan mee willen werken. Ook lieten ze allebei weten spijt te hebben van de gang van zaken. 'Ik wens mijn zoon het allerbeste, met of zonder ons', zei de man aan het einde van de rechtszaak.

De uitspraak is over twee weken.

