FC Groningen vindt aanvallende versterking in Zweden

In de zoektocht naar aanvallende versterking is FC Groningen uitgekomen bij de Zweedse middenvelder Delaho Irandust van BK Häcken.

Volgens het Zweedse Göteborgs Posten is er inmiddels een bod van FC Groningen geaccepteerd. Buijs zou met de komst van Irandust meer aanvallende opties krijgen. De 22-jarige Zweed staat sinds 2017 onder contract bij de ploeg uit Göteborg, waar oud-FC Groningen-speler Rasmus Lindgren momenteel aanvoerder is. Irandust is drievoudig Zweeds international.

Bovenmatig goed seizoen

De Zweed komst het beste tot zijn recht als aanvallende middenvelder. In die rol kwam hij afgelopen seizoen in 23 wedstrijden tot zes doelpunten en vier assists voor Häcken. Die ploeg draaide met een derde plek in de Zweedse Allsvenskan een bovenmatig goed seizoen.

Irandust, die het vooral van zijn sterke linkerbeen moet hebben, is een creatieve speler die goed in de kleine ruimte uit de voeten kwam. Hij beschikt over het vermogen om spelers vrij voor het doel te zetten.

Nog contract tot december 2021

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus vertelde woensdag voor de camera van FC Groningen TV dat de club al behoorlijk ver is met mogelijke aanwinsten.

‘We zouden ons wel op een aantal posities willen versterken. We hebben gekozen voor een kleinere selectie, maar we gaan een hele drukke januari maand in. We zijn opzoek naar een extra optie achterin en een extra aanvaller. Op dit moment zijn we best wel in een vergevorderd stadium, dus ik hoop dat we daar de komende dagen of weken meer nieuws over hebben.', aldus Fledderus.

Irandust heeft bij zijn club nog een contract tot 31 december 2021.

Radionio Balker

FC Groningen heeft voor de positie achterin Almere City verdediger Radionio Balker op het oog.

Lees ook:

- FC Groningen wil zich versterken met Radinio Balker

_ Padt maakt seizoen af bij FC Groningen; onderhandelingen met Balk in impasse