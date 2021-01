ESNS in coronatijd: 'De gemiddelde Groninger gaat zich goed vermaken'

De evenementenorganisator moest in de voorbereiding van ESNS 2021 meerdere malen opnieuw beginnen. Toen werd besloten dat er geen fysieke optredens zouden plaatsvinden vanwege reisrestricties en overige coronamaatregelen, moesten hij en zijn collega's gaan omdenken. 'Ik ben een rasoptimist. We zoeken juist naar de dingen die wél kunnen.'

Opnames

‘We hebben nu aan alle Europese bands gevraagd om een opname te maken. Dat gaat in samenspraak met radiostations en managers', zegt De Kruijf. 'Die opnames zijn gemaakt in de landen van herkomst en hebben we verzameld. Van woensdagavond tot vrijdagavond presenteren we dat aan het publiek. En volledig gratis. De gemiddelde Groninger gaat zich dus goed vermaken.'

ESNS in betere tijden (Foto: Knelis/Eurosonic Noorderslag)

Een deel van de Nederlandse optredens werd vorige maand opgenomen in de stad Groningen, onder meer in de Grand Theatre en De Oosterpoort. Sommige optredens worden op de avonden zelf alsnog live gegeven, op locaties in Groningen die van te voren zijn opgebouwd.

Toegankelijk

Een terugkerend onderdeel tijdens het festival is een zakelijke conferentie. Professionals uit de muziekwereld kunnen dan in contact komen met elkaar. Ook zijn er interviews met prominente spelers uit de industrie. Dit jaar is er bijvoorbeeld een interview met de manager van wereldster Dua Lipa. 'Een deel van die interviews hebben we ook al van te voren opgenomen', vertelt De Kruijf. 'Het voordeel daarvan is dat het nu toegankelijker is voor een groter publiek. Iedereen kan het nu vanaf de bank bekijken, in plaats van er een kaartje voor te hoeven kopen.'

De hele begroting ging op de kop Camiel de Kruijf - hoofd productie ESNS 2021

Maar kan het festival dit jaar wel uit, als veel onderdelen gratis worden 'weggegeven'? ‘Winstgevend wordt het niet, nee', erkent De Kruijf. 'De ticketverkoop loopt nu ook compleet anders dan bij een live-evenement. Mensen kopen nu veel dichter op het evenement. En geld maken is nooit een doel op zich, maar we willen wel een gezond bedrijf zijn. Daarnaast is een online evenement organiseren met de tv-kwaliteit die wij voor ogen hebben, ook niet goedkoop.'

'Het had nog veel meer kunnen kosten' vervolgt hij, 'maar we hebben veel geld kunnen besparen door een deel van de kosten bij de artiesten neer te leggen. Daar geven wij natuurlijk wel een vergoeding voor. De hele begroting ging dit jaar op de kop.’

Noodsteun

Deze week verscheen een advertentie in landelijke kranten, waarin ESNS en andere festivals het kabinet om duidelijkheid vragen. Er staat dat als er geen garantie komt voor financiële steun, een gelukkig nieuwjaar uitblijft. Kortom: ze willen weten of ze het komende festivalseizoen los kunnen.

De advertentie in landelijke kranten (Foto: Alliantie van Evenementenbouwers)

Voor een festival als Eurosonic Noorderslag is het doorgaan van andere festivals heel belangrijk, zegt De Kruijf. ‘Wij zijn een platform voor nieuw talent. Ze hebben een springplank nodig om het komende jaar op grote festivals geboekt te kunnen worden. Dat is het eindresultaat: ze willen geboekt worden door een Pinkpop, of een Roskilde in Denemarken. Ze doen bij ons een investering door zichzelf te presenteren, maar dat moeten ze vervolgens wel kunnen innen. Het gevoel van urgentie moet blijven, anders is het een gemiste kans.’

Eurosonic Noorderslag vindt dit jaar plaats van woensdag 13 januari tot en met zaterdag 16 januari.

