Breuk in Cobra-kabel gerepareerd

De 325 kilometer lange onderzeese stroomkabel, die sinds november 2019 operationeel was, wordt weer in gebruik genomen. Inmiddels is er een reparatie uitgevoerd.

Vrijdag weer in gebruik

Volgens hoogspanningsnetbeheerder TenneT kan de verbinding vrijdagmiddag weer worden gebruikt.

De kabel transporteert stroom van Deense windmolens naar de Eemshaven als er daar een teveel is aan stroom. Omgekeerd levert Nederland stroom aan de Denen als het daar niet waait. Zo is er meer leveringszekerheid aan beide zijden van de kabel en kan de gemiddelde stroomprijs iets dalen.

Zoeken naar breuk

Eerst moest de precieze plaats van de breuk worden bepaald door een onderzoeksschip naar de vermoedelijke buurt van de breuk te sturen. Voor het doen van metingen werd de kabel van 40 meter diepte boven het wateroppervlak gehesen.

Rondom de breuk die toen werd gevonden, is een deel van de kabel vervangen. Daarna is de kabel weer twee meter diep in de zeebodem gelegd. Over de oorzaak van de breuk is niets bekend.