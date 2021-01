IJsvereniging Nooitgedacht ziet eeuwfeest in het water vallen, want ijs is er niet

IJsvereniging Nooitgedacht uit Leermens viert in 2021 haar 100-jarig bestaan. Een feest zoals normaal kan vanwege de coronapandemie niet, en de vereniging heeft het in deze periode al moeilijk.

Voorzitter van de vereniging is Luk Groenewold (73). Hij is dit al 45 jaar. Hij heeft een enorme band met Nooitgedacht, die teruggaat naar zijn jeugd.

'Mijn vader had een café dat toen de centrale plek van de vereniging was. Mijn vader is ook nog voorzitter geweest.'

Schaatsen gaat deze winter niet lukken

Voor nu lijkt het erop dat het schaatsen in ieder geval niet zal gaan lukken deze winter. 'Misschien dat de kinderen nog ergens schaatsen kunnen, maar de volwassenen, dat weet ik niet', zegt Groenewold.

Dit slaat echter niet op de sterkte van het ijs, maar op de coronaregels. 'Kinderen tot 13 dat mag, maar met volwassenen zit je met allerlei regels.'

Banken afmeten

'Dan moet ik al die banken gaan afmeten en overal mag maar één zitten. Ik zie daar een hele zware klus in', vervolgt Groenewold. 'En dat is net als hier in ons gebouwtje, daar kun je ook niet iedereen inlaten.'

De vereniging heeft ruim zeventig leden en donateurs. 'Die hebben ook deze winter hun contributie betaald. Dat geld kunnen we erg goed gebruiken, want we hebben een kantine en een baan en daarmee vaste lasten. En met de grote clubactie verkopen we ook loten, zo redden we het met elkaar.'

Ik moet er niet aan denken dat we de komende maanden nog forse kou krijgen Luk Groenewold

Het schaatsen is heel belangrijk. 'Dat is al van voor de oorlog, toen waren hier ook al wedstrijdtochten en toertochten. Toen schaatste men van Leermens naar Zijldijk en via Zeerijp, Gasthuizen en Oosterwijtwerd terug naar Leermens.'

Eeuwfeest in het najaar

Voor nu is het niet koud genoeg, en eigenlijk hoopt Groenewold ook dat het niet koud genoeg wordt. 'Ik moet er niet aan denken dat we de komende maanden nog forse kou krijgen, dat we eigenlijk onze Leermster toertocht zouden kunnen organiseren, maar dat het niet mag vanwege corona. Dat zou vreselijk zijn.'

In het najaar hoopt de vereniging haar 100-jarig jubileum te kunnen vieren.

