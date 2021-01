OM wil dat Stadjer twee jaar de cel ingaat wegens zware mishandeling

Een veertigjarige man uit Stad moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 24 maanden de cel in wegens zware mishandeling. Bovendien beledigde hij drie agenten.

De straf moet volgens de aanklager onvoorwaardelijk aan de man worden opgelegd.

Geslagen met drankfles

Op 21 september vorig jaar zou de man op het terrein van Stichting WerkPro in Stad tweemaal met een drankfles een andere man hebben geslagen, waarna hij hem zou hebben bewerkt met zijn vuisten. Vervolgens prikte hij de man met zijn vinger in diens oog en beet hij hem.

Het slachtoffer hield aan de afranseling forse letsels over, zoals breuken in de boven- en onderkaak, de oogkas en het jukbeen. Ook zaten een aantal tanden los. Hij moest zich onder behandeling stellen van een arts en had meerdere weken nodig om te herstellen.

'Racisten'

De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. Na een woordenwisseling kwam het tot een ruzie tussen de twee mannen. De vlam sloeg snel in de pan omdat beide mannen die dag bleken te hebben gedronken.

Er zijn twee getuigen gehoord. Eén van hen verklaarde dat de verdachte de hele dag al vervelend was geweest. Bovendien had hij op het plein bij WerkPro niets te zoeken. Nog sterker: hem was de toegang ontzegd wegens een eerder incident. Toen agenten de man van het plein kwamen halen, weigerde hij alle medewerking. Hij zou drie agenten hebben uitgemaakt voor racisten.

Hij werd in het nauw gedreven en had zelf letsel Advocaat van de verdachte

De verdachte kwam op zitting met een heel ander verhaal. Niet het slachtoffer maar juist hij zou zijn aangevallen. Volgens zijn raadsvrouw is de strafeis veel te hoog. Daarbij staat volgens haar onvoldoende vast dat haar cliënt met een fles heeft geslagen. 'Hij werd in het nauw gedreven. Hij had zelf letsel. Hij moest zich verdedigen en handelde uit noodweer.'

Ook is de raadsvrouw van mening dat het latere slachtoffer zijn eigen rol in het geheel danig heeft verkleind.

Diefstallen met geweld

De criminele carrière van de verdachte (22 pagina's) omvat meerdere diefstallen met geweld. Ook speelt alcohol een belangrijke rol in het leven van de man. Meerdere keren poogde hij met een schone lei te beginnen, maar hij ging telkens weer de fout in. Volgens deskundigen kampt hij met verschillende onverwerkte trauma's en grijpt hij daarom stevig naar de fles.

'Ik zie dat nu wel in', zei hij. Maar een klinische behandeling ziet de verdachte niet zitten.

Kans op herhaling

Gezien de grote kans op herhaling eiste de officier geen ambulante behandeling voor de verdachte. 'En als hij niet de kliniek in wil, dan zit er maar één ding op, en dat is afstraffing. 24 maanden vind ik passend', zei de officier.

Uitspraak in deze zaak is op 21 januari.