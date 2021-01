Hoe motiveer je je puber in een lockdown? 'Belonen werkt beter dan straffen'

De lockdown is lastig, ook voor pubers. En, niet te vergeten, hun ouders. Hoe hou je het hoofd koel in zo'n moeilijke situatie? Femke Wester biedt een helpende hand. Zij is pubercoach en heeft het idee bedacht om met een groep professionals gratis hulp te bieden.

'Het begon heel klein', legt Wester uit. 'Ik dacht aan mijn eigen leerlingen. Ik ga ze niet laten zitten, ook al kunnen ze niet meer langskomen. Van daaruit dacht ik: ik kan hun ouders ook wel spreekuren gaan aanbieden.'

En opeens ging er een lampje bij haar branden. 'Ik dacht bij mezelf: ik ben vast niet de enige. En dan zijn netwerken en social media heel handig, want binnen drie dagen had ik vijftig landelijke coaches en trainers die aangaven ook te willen helpen.'

Lat niet hoog leggen

Volgens Wester is het heel gemakkelijk: 'Het is gewoon een lijst met namen, bedrijven, e-mails en telefoonnummers die je als ouder kunt opzoeken. Zo kun je kijken wie er bij jou vraag zou passen. Zo is er voor elke ouder wel iemand te vinden. Je stuurt een mail en vraagt om te sparren en 'that's it'.'

De gouden tip volgens Wester is om de lat niet té hoog te leggen. 'Niet voor jezelf, maar ook niet voor hen.'

Daarnaast gaat het volgens haar ook om erkenning. 'In de eerste plaats kun je erkennen dat het gewoon hartstikke kloten is. Het is niet leuk, al het leuke van school, de vrienden en dingen samendoen, dat is er niet. Alleen de lessen zijn er en die zijn vaak toch saai, dat is gewoon rottig.'

Belonen in plaats van afstraffen

Als ouders dit erkennen, geeft dat bij pubers al een gevoel van opluchting. 'Verder is het zaak om je licht te schijnen op alle kleine dingen die ze wel doen. Al is het maar iets kleins. Ik heb ook twee pubers en als ik tegen één van die twee zeg: fijn dat je de deur even achter je dicht deed, dan zie ik hem al groeien.'

Ik hoop echt dat de drempel zo laag mogelijk is, want geen vraag is te suf Femke Wester, pubercoach

Belonen werkt beter dan afstraffen. 'Iedereen wil het natuurlijk hebben over of je je huiswerk hebt gedaan of niet, dat zit een beetje in het systeem, maar dat motiveert sowieso niet. Een beetje opbouwen, kleine beloningen, dat werkt veel beter.'

Netflix

Een andere tip is om de beloningen tastbaarder te maken. 'Je kunt ook zeggen: jongens, het is gewoon rot, maar wat als jullie, als beloning, aan het eind van de week lekker veel mogen Netflixen', zegt Wester. 'Een beetje stout. Of een heel weekend in de pyjama of wat ze maar leuk vinden.'

Naast deze korte termijnbeloningen kan het spreken over de langere termijnbeloningen ook helpen. 'Dat je met ze om tafel gaat zitten en ze vraagt wat ze nou later willen worden, waar ze dit nu voor doen.'

'Domme vragen bestaan niet'

De korte termijn is echter de beste oplossing volgens Wester. 'Ik heb een enquête gedaan en daaruit bleek dat van de honderd mensen die antwoord gaven er drie of vier waren die nu zijn geworden wat ze op hun zestiende wilden worden.'

Voor hulpzoekende ouders is er een Facebookpagina in het leven geroepen: 'dan moet je zoeken naar lockdown jeugdcoaches, of ze kunnen via mijn homepage, sterknaarschool.nl, en daar vinden ze de lijst. Ik hoop echt dat de drempel zo laag mogelijk is, want geen vraag is te suf. Domme vragen bestaan absoluut niet.'

