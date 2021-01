500 verhalen van studenten in strijd tegen bindend studieadvies: 'We zijn geschrokken'

'Door de online onderwijsomgeving heb ik het erg moeilijk gehad om mezelf te motiveren, dit is alleen maar erger en erger geworden nadat de universiteitsbibliotheek en andere studieruimtes waren gesloten. Ik ervaar bijna elke nacht grote angst, omdat ik bang ben dat ik mijn BSA dit jaar niet zal krijgen. Het feit dat ik dit programma jarenlang niet meer zal kunnen volgen omdat ik niet zo goed online kan presteren, maakt me erg gespannen.'

Dat zegt één van de ruim 500 studenten die reageerden op een oproep van de studentenpartijen Lijst Calimero en de Groninger Studentenbond om hun verhaal te doen over de problemen die ze nu ondervinden.

RUG-bestuur moet er mee worden overgehaald

De 500 verhalen moeten een pleidooi onderstrepen dat de twee studentenpartijen willen houden over afschaffing van het bindend studieadvies (BSA). Komende dinsdag neemt de RUG een beslissing over het handhaven daarvan.

De verhalen van de studenten zelf maken ons pleidooi voor afschaffing ervan sterker Rozemarijn Gierkink - Fractievoorzitter Lijst Calimero

'We willen zoveel mogelijk informatie geven aan het bestuur van de RUG bij het nemen van die beslissing', zegt fractievoorzitter Rozemarijn Gierkink van Lijst Calimero. 'De verhalen van de studenten zelf maken ons pleidooi voor afschaffing ervan sterker.'

Nog één kans

Het is een laatste poging van studenten om het BSA in Groningen af te schaffen. Eerstejaarsstudenten aan de RUG moeten minstens 45 van de 60 punten uit het eerste jaar halen, anders moeten zij stoppen met hun opleiding. Volgens beide partijen is het oneerlijk om van studenten die online college volgen te verwachten dat zij hetzelfde presteren als in andere jaren als ze zoveel aantoonbare problemen hebben.

Dit jaar is extreem moeilijk geweest, en het is nog maar halverwege Relaas van een buitenlandse student

'Dit jaar is extreem moeilijk geweest, en het is nog maar halverwege. Tussen het reizen in en uit het land (als ik kan) voor familiale noodgevallen en dan de quarantaine door, is de stress ongelooflijk geweest. Het heeft een enorme impact gehad op mijn geestelijke gezondheid, omdat de stress een nieuw niveau heeft bereikt', aldus een van de buitenlandse studenten die een persoonlijk verhaal instuurde.

De studentenpartijen vinden dat het BSA één van de oorzaken is van de stress. 'We zijn erg geschrokken van alle verhalen die binnengekomen zijn. We wisten dat het erg was, maar om deze honderden verhalen zo te lezen, drukt echt je neus keihard op de feiten', zegt Gierkink.

Meerderheid studenten ervaart mentale problemen

De studentenpartijen wijzen ook op landelijk onderzoek naar de mentale gezondheid van studenten. Zo zou meer dan de helft van de studenten lijden onder concentratieproblemen, eenzaamheid en stress. Dat onderzoek van Caring Universities dateert van de eerste lockdown.

Nu zijn de problemen volgens Gierkink alleen maar erger geworden. En over die tweede lockdown: 'het is toch absurd dat studenten straks een BSA krijgen terwijl ze de studieadviseur nog nooit in de ogen hebben kunnen kijken...'

Geen afschaffing? Dan versoepeling

Toch moet er rekening mee worden gehouden dat in Groningen het BSA gehandhaafd blijft, omdat het RUG-bestuur stelt dat studenten meer punten halen dan ooit. Gierkink is het niet eens met die redenering, maar vindt dat dan in ieder geval gekeken moet worden naar de punten die nodig zijn om door te gaan met een studie.

'We willen dat er in gevallen die daar aanleiding toe geven, soepel mee moet worden omgegaan. De norm zou dan lager moeten zijn dan 45 studiepunten.'

