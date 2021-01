Nog twee maanden tot verkiezingen: 'Briefstemmen grootste uitdaging'

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Waar op veel plekken de bemensing van de stembureaus een probleem is, kijken ze in Groningen vooral naar de invulling van het briefstemmen.

Salomon Varwijk is projectleider bij gemeente Groningen als het gaat om de verkiezingen. Door de coronacrisis gaat dat dit keer anders dan anders. 'Er moet wel het een en ander aangepast worden.'

Zo is zeventig procent van de stemlocaties die normaal gebruikt worden, nu niet beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen of scholen. De puzzel om alternatieve locaties te vinden is zo goed als gelegd, meldt Varwijk.

Vrijwilligers

In andere gemeenten werd een maand geleden een campagne gestart om vrijwilligers te werven. Dat hoefde in Groningen niet. 'Dat probleem speelt hier minder, want wij zijn een studentenstad', stelt Varwijk. Voor studenten is een dagje meehelpen tijdens de verkiezingen een mooie bijverdienste.

De bezetting voor de verkiezingsdag zelf is dan ook al rond. 'We hebben op de woensdag 1500 mensen nodig op de stembureaus, en in totaal 2300 die dag. Dat is geen probleem. We moeten alleen op de maandag en dinsdag een aantal early voting locaties openen. De uitnodigingen daarvoor gaan vandaag de deur uit, maar ook daar verwachten we geen problemen', aldus de projectleider.

Briefstemmen

Nieuw dit jaar, vanwege het coronavirus, is het stemmen per post. Dat is alleen mogelijk voor 70-plussers, zo heeft het ministerie bepaald. Varwijk ziet daar de grootste uitdaging in.

'Het is nieuw en het moet goed gaan. We werken natuurlijk met vrijwilligers dus die moeten allemaal goed geïnstrueerd worden. Het is een redelijke uitdaging om dat goed voor elkaar te krijgen.'

