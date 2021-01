Veendammer erotiekgigant wil een speeltje in het nachtkastje van iedere Europeaan hebben

Het bedrijf van Eric Idema is vooral bekend van het merk Easytoys.

Europees marktleider

Medio 2019 nam EDC Retail het Duitse erotiekconcern Beate Uhse over, sindsdien is het Europees marktleider. EDC Retail heeft zo'n 200 medewerkers in dienst en in 2020 werd een recordomzet van ongeveer 65 miljoen euro gerealiseerd. Een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

De eerste stap in de verdere groei is direct genomen door een samenwerking met Eropartner Distribution, gevestigd in het Noord-Hollandse Zwaagdijk, aan te gaan. Deze groothandel in erotiekproducten is één van de grootste in Europa en gespecialiseerd in business-to-business. EDC Retail is puur gericht op de consument.

Uitbreiding

Om de groei logistiek te faciliteren wordt gewerkt aan een uitbreiding van 3000 vierkante meter. Tevens wordt een tweede inpakmachine gebouwd. Daarmee wordt de inpakcapaciteit opgevoerd van tien naar twintig pakjes per minuut om op die manier de tijd tussen bestelling en verzending zo kort mogelijk te houden, aldus woordvoerder Evertine Magerman.

Opsteker

Voor oprichter en eigenaar Eric Idema is deelname van de investeringsmaatschappij een enorme opsteker. ‘We hebben met z’n allen een volwassen bedrijf neergezet, waardoor we nu met dit nieuwe kapitaal de kans krijgen een grote groei door te maken.’ Beide partijen doen geen mededelingen over de hoogte van de financiële deelname.

Binnen EDC wil niemand zeggen om welke investeerder het gaat. Volgens De Telegraaf gaat het om Waterland Private Equity Investments in Bussum. De tweede na grootste private-equity-investeerder in Nederland met een beheerd vermogen van meer dan zes miljard euro.

Ons doel is om ervoor te zorgen dat bij elke Europeaan een seksspeeltje in het nachtkastje ligt Eric Idema, oprichter en eigenaar EDC Retail

Mensen laten genieten

Met het verkrijgen van het internationaal groeikapitaal kan Idema zijn bedrijf versneld uitbouwen. Tevens wordt het mogelijk de industrie van sexual wellness verder te professionaliseren. Idema. ‘Ons doel is om ervoor te zorgen dat bij elke Europeaan een seksspeeltje in het nachtkastje ligt. Daarnaast hebben we als specialist ook een educatieve rol om mensen meer te laten genieten van liefde en erotiek.’

'De ambitie is om een wereldspeler te worden, maar we focussen eerst op Europa', vult Magerman aan. 'We willen in vijf jaar tijd bij de grootste drie van Europa horen. Daar is meer voor nodig dan alleen erotische producten verkopen. We willen taboes doorbreken en zetten diverse middelen in om dit te realiseren.' '

Top drie in Europa

De investeerder heeft EDC Retail en Eropartner Distribution benaderd. Daar is een strategische samenwerking uit voortgekomen. Idema daarover. ‘De financiële injectie voor ons is een mooie eerste stap. Hiermee kunnen we ook onze e-commerce-platformen verder vergroten. We zijn zo bovendien in staat om ons assortiment aan te vullen met nieuwe producten en dat geldt omgekeerd ook. En we voegen onze kennis samen. Zo kunnen we elkaar aanvullen en versterken.'

Meer dan 100.000 bezoekers per dag

Eropartner heeft zo'n veertig medewerkers in dienst. In 2020 draaide het bedrijf een omzet van ongeveer veertig miljoen euro. EDC Retail is Europees marktleider op het gebied van erotische producten en levert zowel aan particulieren als aan winkels. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag en een aanbod van meer dan 14.000 erotische artikelen is EasyToys.nl de grootste webshop van Nederland en België.

