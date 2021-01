Deze dag: de Waddenschilder is jarig

Met zijn kotter vaart hij al tientallen jaren lang vaak en veel op het Wad, om aquarellen te maken van zijn favoriete onderwerp: de Waddenzee. De eretitel ‘Waddenschilder’ komt hem dan ook toe. Opkomen voor de bescherming van het gebied doet hij ook al bijna een leven lang, soms tegen wil en dank. Momenteel strijdt hij voor het openhouden en uitbaggeren van de haven van Noordpolderzijl.

De gedachte daarachter is eenvoudig: ‘De wereld is ons erfgoed, daar moeten we zuinig op zijn’. Noordpolderzijl is meer dan zijn geografische ligging, of economische opbrengst: ‘Het is ook een idee, een toevluchtsoord waar je even bevrijd wordt van alle feiten en beslommeringen die je zo vaak vastzetten in je leven.’

De haven van Noordpolderzijl (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Nadat op deze dag in 1947 Busser werd geboren in het ziekenhuis van Leeuwarden, bleek dat zijn ouders vanwege tbc niet voor hun baby konden zorgen. De grootouders van vaders kant namen de kleine de eerste zeven levensjaren onder hun hoede.

Het verzet tegen onrecht is hem wellicht daar, bij pake en beppe, met de paplepel ingegoten. Naamgenoot en grootvader Geurt Busser huisvestte tijdens de oorlog Engelse piloten en Joodse gezinnen. Hij was betrokken bij een van de grootste heldendaden van het verzet: de overval op de gevangenis in Leeuwarden, waarbij 51 verzetsmensen zonder bloedvergieten werden bevrijd.

Van de driehonderd aquarellen die Geurt Busser jaarlijks maakt, blijven er honderd over. ‘De kachel moet ook ergens van branden’, zegt hij. Nog altijd is het maken van een aquarel een avontuur: ‘Dan gebeurt er soms een wonder.’ Maar in de meeste gevallen is het eindresultaat niet dat, wat de goedkeuring van de schilder kan wegdragen. En dan moet het weg. De kachel in.

Hij kijkt uit naar een expositie, die de provincie Groningen van zijn werk gaat organiseren. En die wat hem betreft door een vuurtorenwachter wordt geopend, één van die stemmen van het Wad. Als bezitter van drie Elfstedenkruisjes hoopt hij dat er ooit nog een kans komt om er eentje bij te schaatsen.

Verder zijn de wensen voor de verjaardag bescheiden: ‘Een video van Game of Thrones, want na vijf uur is het donker op het Wad.’ En natuurlijk de hoop dat het lukt om de haven van Noordpolderzijl open te houden. Het is ook nog eens de plek waar hij naar eigen zeggen zijn beste grote aquarellen heeft geschilderd. De Waddenschilder is vandaag 74 jaar geworden. Van harte, Geurt.