Noodopvang bij basisscholen loopt tegen grenzen aan. 'Ik krijg huilende mensen aan de telefoon' (update)

'De rek is er uit. Zeker als dinsdag wordt besloten dat de scholen nog twee weken of misschien wel langer dicht moeten blijven', zegt directeur Ellen Meijer van de christelijke basisschool De Fontein in Ten Boer. Vanuit het hele land klinken deze geluiden.

Leraren lopen tegen hun grenzen aan

'De komende weken redden we het nog wel, maar als de lockdown wordt verlengd ontstaan er wel problemen', vertelt Meijer. 'Ik krijg huilende mensen aan de telefoon die het niet meer zien zitten. Dat zijn zowel ouders als leerkrachten.'

Leraren lopen ook tegen hun grenzen aan. Ze verzorgen in eerste instantie onderwijs op afstand, maar zijn ook op de noodopvang actief. Veel ouders gaan ervan uit dat er ook les wordt gegeven op de noodopvang, maar dat is niet geval', legt Meijer uit. 'De opvang wordt echt een probleem als de lockdown langer duurt en dan heb ik nog niets eens over de leerachterstanden.'

'Het is een hele organisatie'

Cbs De Fontein is aangesloten bij VCPO Noord-Groningen, waar de problemen ook binnen druppelen. 'Bij De Regenboog in Bedum bijvoorbeeld, komen dagelijks tussen 50 en 70 kinderen naar de noodopvang. Voor de begeleiding zijn er dan vijf leraren. Elke dag maar weer. Het is een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen', legt directeur/bestuurder Simon van der Wal uit.

VCPO Noord-opvang heeft de opvang geclusterd. Dit betekent dat kinderen van verschillende scholen naar de noodopvang komen. Voor leerkrachten betekent het, dat ze soms kinderen begeleiden waar ze geen les aan geven.

VCPO Noord heeft de problemen aangekaart bij de PO-raad. 'Dat is ons lijntje naar de politiek', legt Van der Wal uit. 'Ze zitten er bovenop, maar het mag duidelijk zijn dat scholen tegen hun grenzen aanlopen.'

Ouder(s) in cruciale beroepen

'De druk neemt toe, het is meer dan de vorige lockdown', zegt Peter van der Bult. Hij is directeur van basisschool De Huifkar in Ten Boer. 'De kinderen die hier nu zitten hebben in elk geval één ouder in een cruciaal beroep. Ik kan dus niet strenger worden. Als er iets moet gebeuren, moet dat vanuit de overheid komen.'

'Nog even doorbijten'

Woordvoerder Ad Veen van de PO-raad zegt bij de NOS: 'Wij krijgen signalen dat het 'onmogelijke' bijna is bereikt.' Hij hoopt dat de scholen snel, mits verantwoord, open kunnen. 'Iedereen moet momenteel inleveren: de ouders, de leraren, de kinderen. Het is een totaal ongewenste situatie en het water staat ons aan de lippen. We moeten nog even doorbijten.'

Dit bericht is aangevuld met quotes van Peter van der Bult

Lees ook:

- Eindexamenleerlingen wel fysiek les? Niet op openbare scholen in Stad

- Hoe motiveer je je puber in een lockdown? 'Belonen werkt beter dan straffen'

- Het laatste nieuws in ons coronablog