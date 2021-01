Ondanks corona landden er afgelopen jaar meer vliegtuigen op Eelde

Hoewel passagiersvluchten vanwege corona grotendeels stilliggen, was het op Groningen Airport Eelde (GAE) in 2020 drukker dan voorgaande jaren. Dat komt vooral door een toename van het aantal lesvluchten.

Het vliegveld meldt dat het aantal vliegbewegingen met ruim 23 procent is gestegen tot 39.387. Het aandeel lesvluchten is 70 procent. Afgelopen jaar is het aantal lesvluchten bijna verviervoudigd. Voor een deel komt dit doordat de vloot van de op 'Eelde' gevestigde KLM Flight Academy is uitgebreid. Daarnaast kwamen er meer vluchten van vliegscholen in Lelystad en Teuge naar de luchthaven.

Dat het aantal lesvluchten steeg, heeft er niet mee te maken dat er nu meer ruimte is omdat er minder passagiersvluchten zijn. 'Ook als die allemaal waren doorgegaan, hadden we die aantallen lesvluchten gehad', zegt een woordvoerder van het vliegveld. 'Die lesvluchten kunnen straks ook gewoon doorgaan als alles weer normaal is.'

Directeur is blij met de cijfers

Directeur Meiltje de Groot van Groningen Airport Eelde ziet de cijfers als een steun in de rug. Het vliegveld vroeg onlangs 7 miljoen euro van de aandeelhouders en rekent dit jaar op een verlies van 1,7 miljoen euro.

'Wij zijn, ondanks het ongekende jaar, blij om te zien dat het aantal vliegbewegingen flink is gestegen', zegt de directeur. 'De groei in het lesverkeer is een belangrijke pijler voor Groningen Airport Eelde. Wij bieden de capaciteit en de mogelijkheden, waardoor het maatschappelijk belang van onze luchthaven wordt onderstreept.'

11 september was de drukste dag

De drukste dag beleefde GAE vorig jaar op vrijdag 11 september, toen er 376 vliegbewegingen plaatsvonden.

