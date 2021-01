Zoon omgebrachte restauranthouder Hoogkerk zelf verdacht van andere mishandelingen

De zoon zou een broer hebben mishandeld van een van de mannen, die worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van zijn vader. Daarnaast stond hij terecht voor een paar oude zaken, die nog op de plank waren blijven liggen.

In de zaak van de recente mishandeling speelde de zoon volgens het OM voor eigen rechter. Hij was gefrustreerd over de dood van zijn vader en sloeg de broer van de verdachte van zijn scooter, toen ze elkaar toevallig tegenkwamen. Toen de vader van de jongen op het tumult afkwam, werd hij door de zoon bedreigd. 'Ik maak jullie hele familie dood', zou hij hebben geroepen.

Eerdere mishandelingen

De zoon stond ook terecht voor twee eerdere mishandelingen. In december 2016 gaf hij op een parkeerplaats in Hoogkerk iemand een vuistslag. In augustus 2017 schopte hij in de Poelestraat in Groningen iemand onderuit en trapte dit slachtoffer hard tegen zijn hoofd.

Oplichtingsgeld

Er lag nog een andere zaak op de plank, waarvoor de zoon vrijdag ook terecht stond. Deze zaak dateert uit november 2017. Toen vond de politie na een tip tijdens een huiszoeking een kluisje met geld en drie goedgevulde bankrekeningen, die op naam van de zoon stonden. De herkomst van bijna 50.000 euro was niet traceerbaar. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van witwassen van oplichtingsgeld.

Behandeltraject

De officier van justitie eist geen onvoorwaardelijke celstraf, omdat deze oude zaken zo lang zijn blijven liggen. Voor wat betreft de recente mishandeling houdt het OM rekening met de gebeurtenissen afgelopen augustus, toen zijn vader om het leven kwam. De officier kan zich voorstellen dat de zoon hevig geëmotioneerd raakte, toen hij de familieleden van de verdachte van de dood van zijn vader tegenkwam. Bovendien volgt de zoon momenteel een behandeltraject en dat wil het OM niet doorkruisen.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

