Test met CO2-etend asfalt op Zernike

Piet Zijlstra van Poly Civiel in Leek is de bedenker van dit asfalt. 'Het is de eerste weg met dit soort asfalt in Nederland, en misschien wel heel Europa', stelt hij.

Piet Zijlstra op de testweg (Foto: Poly Civiel Leek)

Reactie

Het idee ontstond tijdens testen met slijtlagen van asfalt in Veendam en Tolbert. Daar werden al proeven gedaan met het neutraliseren van CO2.

Dit gaat nog een stap verder. Door een bepaald gesteente, olivijn, aan het asfalt toe te voegen, ontstaat een reactie. De CO2 wordt omgezet in magnesiumbicarbonaat, een stof die juist weer goed is voor de bloemen en de bijtjes.

Door speciaal gesteente aan het asfalt toe te voegen ontstaat een reactie (Foto: Poly Civiel Leek)

Sneller

De eerdergenoemde reactie wordt volgens Zijlstra bovendien versneld als er auto's over het asfalt rijden. De banden slijten als het ware het asfalt. 'Ik denk dat de reactie dan 20 tot 50 keer sneller wordt', aldus de bedenker.

Door bandencontact zou de reactie worden versneld (Foto: Poly Civiel Leek)

Om dat met zekerheid te kunnen stellen, wordt een stuk van 60 meter asfalt nu uitgebreid getest op Zernike, in samenwerking met de Hanzehogeschool en de RUG. 'We willen natuurlijk geen gebakken lucht verkopen', aldus Zijlstra.

Toch is de uitvinding niet onopgemerkt gebleven. Zijlstra heeft al van verschillende gemeentes telefoontjes gehad dat ze belangstelling voor het project hebben.

Fundering

Overigens is ook de fundering waar het CO2-etend asfalt op ligt een nieuwigheid. Het bestaat uit gerecycled glas.

Zijlstra: 'Dit is het glas dat normaalgesproken vernietigd zou worden omdat het niet hergebruikt kan worden. Dus we doen aan een stukje circulariteit en het gewicht is een tiende van die van een normale fundering, dus de kans op verzakkingen is ook veel kleiner.'

Lees ook:

- Zonneweide Glimmen heeft een CO2-houdende toegangsweg